Parece que tras ocho años separados la llama entre Amador Mohedano y Rosa Benito no se ha apagado. La semana pasada, el hermano de Rocío Jurado llamó en directo al programa Ya es mediodía para gritar a los cuatro vientos que echa de menos a su exmujer. Este fin de semana, además, el empresario ha confesado que sigue enamorado de Benito y que sigue sufriendo por no poder tenerla a su lado.

Muchos alabaron el gran gesto de amor de Amador y esperaban ansiosos que la respuesta de Benito fuese igual de romántica que la confesión de su exmarido. Sin embargo, parece que para Rosa la intervención de su expareja no tuvo nada de romántico y le ha pedido este lunes en directo que no vuelva a hablar de ella. La colaboradora se ha mostrado muy enfadada y ha sido muy dura con el padre de sus hijos.

"No quiero volver al pasado. Yo he llorado muchísimo, creo que mucho más que él, porque he visto situaciones donde he sufrido mucho, donde he tenido que crecer en todos los aspectos y hoy soy una mujer fuerte, luchadora, y no quiero volver al pasado", ha empezado diciendo. Benito ha dejado claro cuales son sus sentimientos actualmente hacia Amador: "Yo no estoy enamorada de ti, quiero que dejes de hablar de mí, déjame en paz".

Lo ha bloqueado de WhatsApp

La colaboradora ha contado que ha bloqueado en redes sociales a su expareja y que no es la primera vez que lo hace, no obstante, no ha querido desvelar el motivo y se ha dirigido directamente hacia él. "Tú sabrás por qué te tengo bloqueado, yo siempre he querido darte la mano, siempre he intentado estar ahí. No quiero hablar de los whatsapp que son cosas personales, bastantes cosas nos hemos dicho; y si te he vuelto a bloquear tú sabes por qué. Déjame en paz", ha narrado.

Rosa Benito ha hablado de los rumores de infidelidades por parte del empresario cuando aún estaban casados y ha desmentido que fuesen ciertos. Además, ha insinuado que el programa de Sálvame elaboró un montaje para que Mohedano cayera en la tentación de Kelly Mor y vender la historia. "Cuando una persona está enamorada no cae, a mí también me hicieron trampas y yo no caí, porque yo sí estaba enamorada de ti", ha añadido la tertuliana. "No quiero volver al pasado, quiero ser libre y hacer lo que me de la gana sin dar explicaciones a nadie", ha defendido.

No cree el amor de Amador

Su compañera Marta López le ha preguntado sobre qué piensa que busca Amador con estas últimas declaraciones, a lo que la colaboradora ha respondido que le da igual. "Yo veo un Amador destrozado, que te quiere, pero no de ahora, tú y yo sabemos que hace mucho tiempo que está ahí y tú no quieres", ha comentado López. Rosa ha pedido que la deje vivir en paz, ya que ella no se mete en sus asuntos personales y en con quién comparte su tiempo. "A mí no se me conoce un tío y él si ha estado con una señora, que hable con ella", ha defendido.

Tras escuchar los argumentos de su compañera, Marta López ha defendido que las declaraciones que Mohedano hace sobre ella son cosas buenas y que no tiene de qué preocuparse. "Que no me lo creo, porque no es verdad, porque una persona que ha estado conviviendo con una señora, cuatro o cinco años, y yo estaba como un perro, no se acordaba de mí. Y ahora que está solo, sí se acuerda de mí. No lo quiero a mi lado", ha comentado la tertuliana al borde del llanto.