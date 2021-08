Este verano está siendo de lo más accidentado para varios de los concursantes de las diferentes entregas de La isla de las tentaciones. Ahora le ha tocado el turno a Raúl, que ha sufrido un accidente por el que ha necesitado acudir al hospital.

El ex de Claudia Acevedo publicó unas stories este finde semana a través de su perfil oficial de Instagram en las que relató el accidente. En ellas se pudo ver al exconcursante postrado en una cama de hospital.

"9 puntos, colega", escribió el canario junto a una fotografía en la que se podía observar más de media pierna completamente vendada. Más tarde, grabó un vídeo para tranquilizar a sus seguidores.

"Nada gente, acabo de venir a hacerme la cura y la verdad es que me dijeron que estaba todo muy bien", afirmó Raúl intentando quitarle importancia.

Aun así, explicó la complicación de la herida: "Lo que pasa es que la raja y la cicatriz será en forma de V y es algo más complicada de curar, pero los médicos hicieron un gran trabajo de costura".

El joven todavía no ha desvelado cómo ocurrió el accidente y la única pista que ha proporcionado a sus fans ha sido sobre el material con el que se lo hizo, un trozo de cristal: "¿Qué cómo me lo hice? Mejor que no lo sepan".