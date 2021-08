Lugo Monumental llama a la unidad de la hostelería para reclamar a la Xunta "que abra la mano" con los aforos

Latorre ha insistido en que demandará a la Xunta que "las terrazas tengan un aforo al cien por cien, porque se entiende que en el exterior siempre que las mesas respeten la distancia reglamentaria no hay ningún tipo de peligro" y pedirá además "que se aumenten aforos en el interior".

El presidente de la asociación ha invocado "los datos que dicen que ni siquiera un cuatro por ciento de la población se ha contagiado en la hostelería". "Cuando hay un botellón y hay contagios en un botellón se cierra la hostelería, cuando hay contagios en una reunión familiar se cierra la hostelería, cuando la hostelería no es el culpable de todo esto", ha clamado.

Tiene claro que "hay que adaptarse a la realidad" y advierte de que "la presión hospitalaria de esta quinta ola no tiene nada que ver con las anteriores, con lo que las vacunas están funcionando".

"Como la situación es diferente hay que adaptarse a esta nueva situación; sin minimizar los riesgos y sin minimizar los daños entendemos que hay que adaptarse y abrir la mano y acostumbrarse a vivir con este virus", subraya.

Tras el fallo del TSXG, Luís Latorre ha expuesto que "es un mazazo para muchos, pero no es una cuestión de cuánta gente o no está de acuerdo; la legalidad es la que es y si una cosa no es legal no se puede aprobar".

"Ahora hay que unirse para reclamar a la Xunta que abra la mano con los aforos para que la gente pueda trabajar con normalidad y cosas de sentido común, porque no se puede diferenciar a un local de otro por la licencia", ha concluido Latorre.