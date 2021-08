Una jueza de Ceuta rechaza suspender las entregas de menores a Marruecos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ceuta ha rechazado la suspensión cautelar de las repatriaciones de los menores extranjeros no acompañados que se realizan desde el viernes entre España y Marruecos, y que fue solicitada por el Ministerio Fiscal así como por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.

En el auto, la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia manifiesta que los menores, bajo la tutela de la Ciudad Autónoma de Ceuta, "han sido repatriados en la fecha comunicada al Ministerio Fiscal, tanto la del día de hoy como las llevadas a cabo, al parecer en fechas anteriores", de ahí que no pueda aplicarse el artículo 135 de la LJCA.

Desde que el pasado viernes dieran comienzo las repatriaciones de menores tras el acuerdo entre España y Marruecos, tanto las ONG como algunos partidos políticos han mostrado su rechazo a los mismos, algo que llevó al Defensor del Pueblo a pedir el cese de dichas repatriaciones y a la propia Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Menores de Ceuta a abrir una investigación al respecto.

Ante esta situación, la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, solicitó que se adoptaran medidas cautelares y se ordenara a la Delegación del Gobierno de Ceuta la suspensión de cualquier actuación material dirigida a repatriar a los menores demandantes a su país de origen.

Asimismo, emplazaban a la Delegación del Gobierno, a la Policía Nacional y al Servicio de Protección de Menores "abstenerse de realizar ninguna repatriación, devolución o entrega de menores", algo que ha rechazado la jueza de Ceuta.

Desde el viernes por la tarde, un total de 45 menores extranjeros no acompañados han sido devueltos a Marruecos, algo que se ha llevado a cabo en grupos de 15 al día, defendiéndose tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la Ciudad Autónoma de Ceuta que estas repatriaciones se están realizando con las máximas garantías y siempre atendiendo el interés del menor.

Sin embargo esta visión no es compartida por las ONG; precisamente este domingo las organizaciones No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge han asegurado en un comunicado conjunto que "se está procediendo a la repatriación sin garantías de varios menores que habían designado abogada, a quien no se ha contactado, vulnerando así su derecho a recibir asistencia letrada".

Las ONG destacan que "no se está garantizando el derecho a ser oído mediante la audiencia al menor, no se está garantizando la asistencia letrada, no se están teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada niño, ni si se dan las condiciones necesarias para su protección en su país de origen".