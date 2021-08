La alcaldesa de Revenga de Campos (Palencia) denuncia una pintada machista en una calle del municipio

La propia regidora ha reaccionado, a través de redes sociales de las que se hace eco Europa Press, a la pintada en la que se puede leer 'Alcalde la puta de los Francos'. Así, Abia Castaño ha destacado que no es alcalde, sino alcaldesa, "del género femenino", por lo que ha ironizado con que debe aplicarse su correspondiente terminación de género, "como bien podrá comprobarse en la RAE".

"Ateniendo de nuevo a la RAE, puta, (aquí si ha sido bien empleada la terminación de género), es la mujer que se dedica a la prostitución. He de informar, visto que hay dudas, de que mi dedicación es trabajar como educadora desde hace casi cuatros años en el Centro de Desarrollo Rural de Carrión de los Condes. Esta es la empresa que me paga, no teniendo en ninguna ocasión a lo largo de mis 31 años de vida relación laboral con los Francos ni habiéndome dedicado al oficio de la prostitución en ninguna ocasión, ni con empresas ni con particulares", ha añadido.

Por otra parte, ha aclarado que ningún miembro de la corporación municipal de Revenga de Campos recibe "sueldo alguno" por sus funciones para advertir de que ya había sido realizada la denuncia pertinente ante "tal triste hecho", para concluir lamentando que la o las personas que han escrito tan "improcedente" frase no sean capaces de gestionar su "ira" de forma "sana" y le hayan comunicado en persona su "desagrado".

"Toda la corporación espera que cesen los actos tan desagradables que estamos viviendo en las últimas fechas y que se sea capaz de gestionar cualquier complicación por vías más idóneas", ha apostillado.

La publicación ha recibido multitud de comentarios de apoyo a la regidora que se han materializado con una concentración espontánea en la localidad.

Además, la secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, ha enviado todo su apoyo a la "magnífica" alcaldesa de Revenga. "La violencia unida a la cobardía recibe el rechazo del pueblo. Bravo", ha señalado en su cuenta de Twitter.