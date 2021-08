Sandra Pica estalla contra sus 'haters' tras ser increpada: "No voy a aguantar estas humillaciones"

Tras su participación en La isla de las tentaciones, la fama de Sandra Pica no ha dejado de crecer. Su relación con Tom Brusse y su posterior ruptura durante el reality de Supervivientes la han puesto desde hace meses en la diana de las críticas de muchos usuarios de las redes sociales, unos comentarios ante los que ha decidido plantar cara a través de un mensaje en Instagram.

Este sábado, la joven celebró junto a sus amigos una fiesta con motivo de su 23 cumpleaños, que tiene lugar este lunes. Pica ha mostrado en diversos Stories de la red social algunos momentos de la celebración, pero posteriormente ha publicado una reflexión a sus 300.000 seguidores en la que ha contado el desagradable desenlace de la noche.

"Me lo he pasado increíblemente bien, he estado rodeada de la gente que quiero y qué afortunada me siento (aunque faltaban algunas personas)", ha manifestado Pica al inicio del mensaje.

Sin embargo, "al cerrar el local", prosigue Pica, "íbamos tranquilamente para el coche hasta que un grupo de chicos (así, porque les ha dado la gana) han empezado a decirme: "Eres una p*ta, una z*rra, una hija de la gran p*ta", ha denunciado.

En este sentido, la joven ha manifestado que no cree que "deba seguir aguantando esta clase de insultos y humillaciones".

Storie de Sandra Pica en el que denuncia insultos y humillaciones. INSTAGRAM

"Vivimos en un mundo injusto y con una ideología que, por más que queremos, parece que en lugar de avanzar, retrocede", ha lamentado Sandra Pica.

La presión a la que se ha visto sometida en los últimos meses le llevó a ser hospitalizada recientemente. "El ingreso fue por distintos motivos, entre ellos, un cuadro de estrés postraumático. Me están haciendo pruebas, no me siguen saliendo bien los resultados", aseguraba.

Tras esta situación de acoso, la joven ha decidido plantar cara y denunciar públicamente en las redes este tipo de insultos, como ha ocurrido este sábado.