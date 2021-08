Jesús Calleja habla de su hijo adoptado: "No hubiera sobrevivido en Nepal"

El montañero y presentador leonés Jesús Calleja se ha sincerado en una entrevista sobre su hijo adoptado, originario de Nepal, y ha hablado tanto de su vida personal como de los cambios que decidió dar en el pasado en lo profesional, ya que antes de ser aventurero, era peluquero de profesión.

En una entrevista para la revista Semana, Calleja ha manifestado lo importante que es para él su familia: "Es mi nido. Es mi mayor privilegio", ha dicho. "La familia es la que te toca y en mi caso estoy encantado y súper orgulloso de ellos, pero los amigos son los que eliges así que te puedo decir que tengo dos familias estupendas", ha añadido.

Respecto a su implicación como padre, basada en "la libertad y la comprensión", Calleja no ha podido evitar mencionar a su hijo. "Él me cuida más a mí que yo a él. Tenemos una relación muy abierta en todos los aspectos y muy positiva", ha manifestado.

Aunque su hijo ha estudiado electrónica, prosigue Calleja, finalmente ha terminado trabajando junto a su padre. "Desde hace dos años se ha convertido en mi mano derecha", ha asegurado.

En este sentido, el aventurero ha explicado que su hijo adoptado "venía del Nepal con una vida que no te voy a describir, donde no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí", ha dicho Calleja.

Pese a ser conocido por sus aventuras en televisión, los inicios de Calleja fueron otros, ya que heredó el negocio de su familia: una peluquería. "Ser peluquero no me gustaba, pero era la profesión de mis padres y era lo más fácil para mí. Yo era muy bueno cortando el pelo. De hecho, gané un premio a mejor peluquero de España... Cuando más dinero estábamos ganando, lo cerré", ha confesado el presentador leonés.

Fue a partir de entonces cuando decidió hacer de su hobby un medio de vida. "Realmente mi vida no ha cambiado tanto. Yo siempre he hecho lo mismo. Siempre me ha gustado viajar, viajar con amigos (...). En realidad, si lo piensas bien, se ha convertido en un producto televisivo, pero es mi vida", ha sostenido.