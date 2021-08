El PP de Coria avisa de la "falta de seguridad" en las obras del Quisco de la Música

El portavoz del PP en Coria, Andrés Parrado, ha destacado en un comunicado que "son numerosos los vecinos" que "han alertado" de "la falta" de medidas de seguridad en las obras que se están desarrollando en el Paseo Martínez de León y en el entorno del Quiosco de la Música.

"Además, estas obras, al no ser consensuadas en su momento con los negocios de la zona, están afectando muy negativamente a estos, en unas fechas en las que veían posible una pequeña recuperación tras la pandemia que tanto les ha afectado", ha lamentado.

En este sentido, Parrado ha criticado "las zanjas sin tapar, boquetes cubiertos por unas tablas inestables que pueden ceder ante un mínimo peso, perímetro de seguridad incompleto por el que perfectamente acceden los niños, con las peligrosas consecuencias que pudiera acarrear esta situación".

"En la obra no se cumplen las mínimas medidas de seguridad recomendadas para cualquier empresa, por lo que es más grave todavía que no se cumplan desde un organismo público, por lo que hemos pedido que se nos facilite el plan de seguridad al completo para ver si es así o es que no se cumple", ha asegurado.

El portavoz del PP también ha lamentado que "no se haya contado" con los negocios de la zona para la programación de la obra porque "estaban muy ilusionados en estos meses de verano de recuperar algo de lo perdido por pandemia".

Por este motivo, el PP ha exigido "explicaciones" al concejal de Reactivación Económica, Francisco José Alfaro (AxSí), y al alcalde, Modesto González (AxSí) que, según los populares, "en su empeño de dedicarse a la política regional, tienen abandonado totalmente el pueblo".

Por último, Parrado ha pedido que se tomen "de forma urgente" las medidas que "sean necesarias" para garantizar la seguridad en la zona y de "facilitar en lo posible" el fácil acceso a los negocios de la zona. "Si no es así, tendremos que poner en conocimiento de las autoridades competentes esta nueva falta de dejadez del equipo de gobierno de Coria del Río", ha concluido.