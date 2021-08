Paula Echevarría reflexiona ante las críticas por su última foto con su hijo Miguel Jr

No es la primera vez que una famosa que ha sido madre reciente se ve sometida al escrutinio de sus seguidores en las redes sociales, que analizan -y critican, de paso- la forma en que esta cría a su bebé. Este ha sido el caso de la actriz Paula Echevarría, que ha sido objeto de comentarios por parte de algunos usuarios de Instagram tras la fotografía publicada este viernes junto a su hijo Miguel Jr.

En ella, la asturiana posa sonriente en un selfie ante el espejo mientras da el biberón a su pequeño, que recientemente ha cumplido cuatro meses de vida. "Me gusta el reflejo del espejo", ha escrito la actriz de Velvet en la publicación de Instagram.

Sin embargo, ha habido algunos usuarios que la han juzgado por no dar el pecho a su bebé, unas opiniones por las que Paula Echevarría ha salido al paso en una serie de Stories.

"Estoy flipando con los comentarios de la foto que he puesto porque le estoy dando el biberón a mi hijo", ha manifestado la actriz. "Yo nunca pensé que la gente pudiera ser tan atrevida, tan metomentodo, tan desinformada, tan bocazas, tan kamikaze a la hora de lanzar cualquier tipo de comentario, pero nunca me deja de sorprender la humanidad", ha añadido en un vídeo grabado desde su coche.

"No voy a dar ningún tipo de explicación, para empezar porque es mi hijo, y hago lo que yo considero como madre que soy", ha dicho a continuación.

En este sentido, Echevarría ha reflexionado sobre las consecuencias que este tipo de comentarios pueden tener en aquellas mujeres que no dan el pecho a sus hijos, una decisión muy personal.

"No tenéis ni idea los que habláis. No sabéis si le estoy dando el pecho todavía y eso es leche que yo me he extraído, no sabéis si eso puede ser un refuerzo después de darle el pecho, o puede ser que le haya dado biberón desde que nació porque es lo que a mí me da la gana, y nadie tiene que juzgar nada", ha comentado.

"Como madre y su padre, como padre, los dos, en consenso con un doctor, somos los que consideramos lo que al niño le viene bien", ha explicado Echevarría.

La actriz asturiana se ha mostrado sorprendida porque "nadie tenga ni la más remota idea de por qué le estoy dando ese biberón al niño, pero que todo el mundo se atreva a hablar".

"Espero que todos en vuestras casas llevéis las cosas a vuestro antojo. Yo en la mía, sí. Gracias", ha concluido, antes de hacer "un pequeño apunte" a sus seguidores de la red social.

"Hay que ser un poco más empático, porque en mi caso yo decido si le doy el pecho o le doy el biberón, o le doy pecho y biberón, o solo pecho o solo biberón, pero hay gente que ni siquiera tiene la opción, no le queda más remedio. Conozco a muchas mujeres que quieren dar pecho y, por lo que sea, se les corta, o no alimenta al niño... Que cada uno sepa lo que tiene. Que nadie se meta en la vida de los demás porque no se sabe en qué llaga puedes estar metiendo el dedo", ha zanjado.