¿Por qué este viernes el 'Deluxe' es repetido?

María Patiño es la encargada de presentar el Deluxe en la ausencia de Jorge Javier Vázquez, y así lo había hecho durante las últimas semanas. Sin embargo, este viernes 13 de agosto no fueron ni el de badalona ni la gallega quienes dirigieron la gala... pues no hubo.

El formato decidió así tomarse unas vacaciones cuya duración se desconoce. En su lugar, Telecinco emitió un recopilatorio de reposiciones de los mejores momentos del programa. Esto llega justo en el puente de agosto y tras mucho tiempo al pie del cañón.

En redes, muchos usuarios se mostraron desconcertados al ver que no había una gala nueva del Deluxe, sino meras reposiciones. Pese a no haberse anunciado, la decisión se esperaba después de que Mediaset no anunciara a los invitados de la noche en Sálvame diario o en sus redes, como es habitual.

De esta manera, los mejores momentos del Deluxe se enfrentaron a una nueva entrega de Family Feud en Antena 3; Arde Mississippi en La 1; Todo por la pasta en La 2; El niño 44 en Cuatro y reposiciones de Equipo de investigación en La Sexta.

QUE ES ESTO, UN REFRITO DEL DELUXE? APAGA Y VAMONOS. #APOYOROCIO13A — Pahula (@Pahula11) August 13, 2021

Están emitiendo repetido el deluxe de Paz Padilla hablando de la muertepic.twitter.com/lL8ryCmdcL — Paz Padilla stan account (@jcarlosmonster) August 13, 2021

OSEA ME ESTAS DICIENDO QUE EN 10 MINUTOS A TODA HOSTIA ME HE PUEDO A REGAR TODO EL JARDÍN, A DAR DE COMER A LOS GATOS, SUBIR A LA SEGUNDA PLANTA, REGAR LAS PLANTAS DE LA HABITACIÓN DE MI MADRE PQ PENSABA Q ESTARÍA ARAMIS EN EL DELUXE Y ENCIMA ES REPETIDO?? IROS A LA MIERDA HOMBRE — Potota Campos Desempleada (@PototaCampos) August 13, 2021