La alcaldesa de Riotinto pide disculpas por conducir un patinete con tres personas sin casco ni mascarilla

La alcaldesa de Riotinto ha desatado la polémica al difundirse por las redes sociales un vídeo en el que se la puede ver a ella con dos amigas conduciendo un patinete eléctrico en una actitud fuera de la legislación actual, según informa Huelva Hoy.

Rocío Díaz (PSOE) habría recorrido las calles de la localidad sin llevar mascarilla, ni casco de seguridad como dicta la normativa, además de ser tres personas en el vehículo.

Por otro lado, algunos vecinos han asegurado que podría estar conduciendo en dirección contraria.

El vídeo fue difundido a través de las redes sociales, pero, tras la polémica desatada, ha sido borrado.

La alcaldesa del municipio ha pedido disculpas por lo sucedido, respondiendo a las críticas con unas contundentes palabras explicativas en un comunicado oficial.

"No fue una moto. No fue a contramano. No fue incumpliendo la normativa vial de tener que llevar casco, ya que se trata de un patinete. Y fue durante 30 segundos. Hay gente que quiere hacer daño, leña del árbol caído, y no voy a consentirlo", ha justificado la edil.

"Sí es cierto que no llevábamos puesta la mascarilla. Eramos tres personas de un círculo muy cercano, que estamos juntas a diario, que habíamos compartido mesa minutos antes. Las tres vacunadas contra el Covid-19", ha continuado respondiendo.

Adrián Moreno, el diputado provincial del PP, ha pedido la dimisión de la alcaldesa por lo que califica como un "comportamiento irresponsable" que "no está a la altura de la representación que ostenta".