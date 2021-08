Todo lo que debes saber de la variante Delta del coronavirus, la más contagiosa de todas

La variante Delta del coronavirus ha vuelto a poner patas arriba la evolución de la pandemia en el mundo, al ser la causante del repunte de contagios en numerosos países donde se experimentaba un descenso gracias al avance en la campaña de vacunación contra la Covid-19.

Esta variante, que avanza con rapidez, ya se ha detectado en más de 100 países y los expertos creen que en cuestión de unos meses se convertirá en la variante dominante a nivel mundial debido a su alta capacidad de contagio, lo que ha provocado nuevos brotes, especialmente entre personas no vacunadas.

En países como EE UU, la variante Delta se ha convertido en la responsable del 83% de nuevas infecciones. Tal es la capacidad contagiosa de esa mutación que se está propagando hasta por zonas de EE UU con alto índice de vacunación, según ha alertado esta semana el principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci.

Esto es todo lo que se sabe hasta ahora de la variante delta y qué se puede hacer para protegerse de su avance, tal y como explica la BBC en un artículo.

Qué es la variante delta y en qué se diferencia de las otras

Al igual que el resto de virus, el coronavirus SARS-CoV-2 puede experimentar mutaciones con el paso del tiempo. Entre estas alteraciones, algunas consiguen hacer que la enfermedad sea más infecciosa entre personas, y se convierten en variantes, aquellas que tienden a predominar entre la población.

De todas las variantes del coronavirus que circulan por el mundo, la OMS destacó cuatro variantes que ha considerado "de preocupación": la variante Alfa (detectada primero en Reino Unido), la Beta (en Sudáfrica), la Gamma (identificada por primera vez en Brasil) y la Delta.

En este último caso, la variante Delta -también denominada B.1.617.2- fue identificada por primera vez en la India en diciembre de 2020.

Según datos del gobierno británico, la variante Delta es entre un 40 y un 60% más contagiosa que la variante Alfa, detectada primero en el Reino Unido, y casi dos veces más transmisible que la cepa original del virus, la descubierta en Wuhan.

Por qué es tan contagiosa

El motivo por el que esta variante se propaga con mayor facilidad reside en una de las transformaciones que ha experimentado el virus en su proteína S o espícula, que es la que permite entrar en las células humanas e infectarlas.

"Parece que ahora bastan 5 o 10 segundos, el riesgo de contagio es mucho más alto que hace un año", llegaron a alertar las autoridades médicas australianas el pasado mes de junio.

Asimismo, esta rápida propagación le ha permitido burlar con mayor facilidad los controles fronterizos e incluso las cuarentenas establecidas en los viajeros.

La relajación de las restricciones o la retirada de la mascarilla obligatoria en algunos ámbitos, medidas todas ellas que hasta ahora permitían controlar en mayor medida el avance del virus, han sido otros factores que han facilitado la transmisión con mayor rapidez.

A esto contribuye, además, el reparto desigual de vacunas que está teniendo lugar en todo el mundo.

Síntomas de la variante Delta

El profesor del King’s College de Londres Tim Spector, que dirige el estudio de síntomas Covid 'Zoe', ha explicado recientemente que contagiarse con la variante Delta puede manifestarse en una persona joven "como un resfriado fuerte". Esto lleva al "problema" de que se infravaloren los síntomas o se confundan y se continúe haciendo vida normal cuando en realidad están en un periodo durante el cual pueden ser contagiosos y poner en riesgo a otras personas.

De este modo, los síntomas más clásicos del coronavirus, como tos, fiebre y pérdida de olfato o gusto, son menos comunes con la variante Delta, que reporta síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal.

Gráfico sobre los síntomas de la variante Delta del SARS-CoV-2. Henar de Pedro

¿Puedo contagiarme con esta variante aunque esté vacunado?



La respuesta es clara: sí. Aunque los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE UU (CDC, por sus siglas en inglés) han asegurado que la mayor transmisión de casos con peor pronóstico está ocurriendo en lugares con tasas bajas de vacunación, "las personas vacunadas parecen ser infecciosas durante un período más corto", advierten.

"Las variantes anteriores generalmente producían menos virus en el cuerpo de las personas completamente vacunadas e infectadas que en las personas no vacunadas. Por el contrario, la variante Delta parece producir la misma cantidad alta de virus en personas no vacunadas y completamente vacunadas", explican

En la misma línea se ha expresado la agencia de salud pública de Inglaterra (NHS England), que la semana pasada publicó un informe en el que advierte de que hay indicios de que "los niveles del virus en aquellas personas vacunadas que se infectan con la Delta pueden ser similares a los que se detectan en personas sin vacunar", lo que afecta a la facilidad de transmisión del patógeno.

¿Las vacunas protegen contra la variante Delta?

Puesto que las actuales vacunas se fabricaron para versiones anteriores del coronavirus, existe la posibilidad de que no funcionen tan bien a la hora de protegerse de la infección. No obstante, los expertos defienden que las inmunizaciones siguen siendo muy eficaces, ya que reducen el riesgo de sufrir una enfermedad grave, ser hospitalizado o fallecer a consecuencia de la Covid.

La variante Delta alberga mutaciones en las secuencias de la proteína S del virus, lo que puede permitir que evada parcialmente la inmunidad de la vacuna. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para adaptar las vacunas ya existentes para que puedan proteger mejor contra todas estas mutaciones.

Si ya me vacuné, ¿debo ponerme una dosis de refuerzo?



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido recientemente a los países que sean "extremadamente cautos" y "no se vean tentados" de comenzar a administrar terceras dosis de refuerzo de vacunas contra el coronavirus, ya que, en su opinión, no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis.

Según advirtió el doctor Didier Houssin, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para la Covid-19, los datos científicos "no justifican por el momento" esa dosis de refuerzo, que además "incrementa la desigualdad" en un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables.

¿Es la variante Delta más peligrosa para los niños?

En países como EE UU se ha experimentado un incremento de los contagios en niños y adolescentes, una situación que su epidemiólogo principal, Anthony Fauci, achaca a la variante Delta, mucho más contagiosa que otras como la variante Alfa.

Este aumento ha generado preocupación, ya que "no hay evidencia firme" de que esta variante provoque una enfermedad más severa en niños, tal y como indica al diario The New York Times el doctor Jim Versalovic, jefe interino de pediatría del Hospital Infantil de Texas.

Cómo disminuir el riesgo de contagio de la variante Delta

Teniendo en cuenta todo lo que se sabe de esta variante, los expertos insisten en continuar con las estrategias de prevención, como el uso de mascarilla en los interiores de lugares públicos, para mantener a raya la transmisión del virus.

"Aunque las vacunas son altamente efectivas, no son perfectas y seguirá habiendo infecciones aún entre los vacunados", advierten los CDC.