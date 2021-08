Amador Mohedano hace un llamamiento para reconquistar a Rosa Benito: "Estoy enamorado de ella hasta las trancas"

Amador Mohedano protagonizó un emotivo momento en Ya es mediodía este miércoles mediante una llamada en la que confesó entre lágrimas echar mucho de menos a la que fue su mujer, Rosa Benito.

Este jueves, ha realizado un llamamiento para reconquistar a la madre de sus hijos. "Estoy enamorado hasta las trancas de Rosa Benito de toda la vida de Dios. La quiero hasta la muerte", ha reconocido en Sálvame.

"Ya van llegando unas edades en las que te apetecen estar con tu gente, con tu mujer...", ha confesado el hermano de Rocío Jurado. "Me gustaría poder tener una relación en la que le pudiera decir guapa y darle un besito en el pescuezo".

Asegura que cuando la colaboradora dijo "ahora es tarde, señora" tras su declaración de amor en Ya es mediodía, se quedó "derrumbado".

Manifiesta que no está pasando por un buen momento, porque su separación fue "lo peor que le ha pasado en la vida". "Al segundo años de separarnos yo ya no sabía quien era", ha expresado.

"He llorado muchas noches, a chillidos, y aún me quedan algunas noches más que llorar", ha declarado. "Si yo pudiera dormir con mi mujer abrazado a ella sería el rey de España, pero ha pasado lo que ha pasado y me tengo que aguantar".

"He intentado un acercamiento con Rosa a través de mis hijos porque me tiene bloqueado", ha confesado, aunque no ha tenido éxito en sus intentos.

Amador ha asegurado que le fue infiel a Rosa Benito porque eran las mujeres las que le buscaban por el mundo en el que se movía cuando era representante de su hermana Rocío Jurado.

Él mismo concluye con que ve complicada una reconciliación entre ellos porque ya lleva ocho años viviendo en Chipiona y no sabría si volvería a vivir en un piso de Madrid.