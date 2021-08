Brutal agresión a un joven de 25 años, su madre pide justicia: "Quería para ti una vida llena de felicidad y se truncó"

16 de agosto de 2020. Nacho decidió acudir a una fiesta con sus amigos a un pazo en Nigrán (Pontevedra). Pero la celebración acabó con una brutal paliza que dejó a este joven gallego en el hospital. Ya ha pasado un año desde entonces y su vida sigue paralizada, con pesadillas, y secuelas que no le dejan salir a la calle.

Denuncia en redes sociales

Lupe, su madre, un año después ha decidido hacer público el caso de su hijo en Instagram. En pocas horas las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Nacho y su familia. "No estás muerto, no te mataron, NO, pero te enterraron en vida, te apagaron la luz que desprendías y cargado de lesiones y secuelas que son difíciles de superar, esperas una justicia que no llega y en el camino ves como tus agresores disfrutan de la vida sin prejuicios ni remordimientos, viven riéndose de lo que han hecho y con la cabeza bien alta, porque de momento, no hay una justicia que se la baje", escribió Lupe en el post de Instagram.

Lupe nos ha contado que la agresión ocurrió después de que Nacho defendiera en una pelea a un amigo suyo. Allí recibió un empujón por parte del otro grupo de chicos, pero aparentemente todo quedó ahí. Nacho decidió que para él ya se había acabado la fiesta y se dirigió al coche de un amigo suyo. En ese trayecto notó como había varias personas siguiéndole y aligerando el paso. Decidió meterse por un camino en el bosque para huir de ellos, pero allí le estaban esperando más personas. Lo acorralaron y comenzó la brutal paliza.

Secuelas que le provocó la agresión

Tras la paliza Nacho tuvo que someterse a una intervención quirúrgica a consecuencia de las lesiones que sufrió en la cabeza, el ojo, pómulo y en la boca. Su madre nos ha contado que a día de hoy está empezando a recuperar poco a poco la visión que perdió en su ojo derecho.

Aún así todavía no ha conseguido superar su miedo de salir a la calle, además su hermana ha contado que alguna vez se ha cruzado con los agresores por la calle y le han saludado con tono de burla.

Gracias al caso de Samuel han hecho público el suyo

Esta historia ocurrió hace justo un año, pero la familia no había querido hacerlo público. Al ver en las noticias el caso de Samuel, Nacho fue corriendo a su madre gritando: "Mamá, mamá, a él lo mataron pero a mí no", en ese instante fue cuando Lupe quiso subir el post a Instagram.

"Samuel, desgraciadamente, no corrió la misma suerte dentro de la desgracia de una paliza, a él lo mataron, SI, pero cuando escuchaste tan triste noticia, despertó en ti un sentimiento de desahogo, el querer gritar a los cuatro vientos, que tú estás vivo y que quieres justicia….ese día vi la luz, ese día pusieron en nuestro camino un hilo de esperanza para que tú escales ese muro de ese agujero, que ahora empieza a tener fondo, para salir de él…Vamos a por todas Naco…Vamos a por todas!!!", comentaba la madre de Nacho en su perfil de Instagram.