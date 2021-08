Un total de 292 ayuntamientos aragoneses se suman al Plan de Rescate a la Hostelería

Este nivel de adhesiones supone un porcentaje importante de los municipios donde ha habido solicitudes y donde residen 1.186.376 habitantes, el 89.24% de la población aragonesa, es decir, que 9 de cada 10 aragoneses están censados en poblaciones que se han adherido al Plan.

Por provincias, han remitido solicitud de adhesión 88 ayuntamientos de la provincia de Huesca; 78 de la provincia de Teruel; y 126 en el caso de la provincia de Zaragoza.

La adhesión de estos ayuntamientos supone que quedan atendidas con el 100%, si cumplen los requisitos de la convocatoria, 4.698 solicitudes del sector, cuyos establecimientos desarrollan su actividad en estos municipios adheridos. El número total de solicitudes recibidas ascendió a 5.541 en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Hay que hacer la salvedad de que en 226 términos municipales de la Comunidad no se ha recibido ninguna solicitud de ayuda, en la mayoría de los casos porque carecen de este tipo de establecimientos al tratarse de poblaciones escasamente pobladas. Por el contrario, hay 10 pequeños ayuntamientos que, a pesar de no contar con solicitudes procedentes de su propio término sí han confirmado su adhesión. En total son 439 los municipios que no han solicitado su adhesión, en su casi totalidad con bajo nivel poblacional.

Este Plan de Rescate, negociado directamente con el sector, es el tercero que tiene como destinatario a este ámbito empresarial y está dotado con 50 millones de euros: el Gobierno de Aragón aporta el 60%, las diputaciones el 20% y los ayuntamientos el 20% restante.

La aportación de estos municipios se detraerá, salvo en el caso de las tres capitales de provincia, del Fondo de Cooperación Municipal. Las tres capitales tienen abierta la posibilidad de que que hagan su aportación a través de deudas o transferencias pendientes.

En los ayuntamientos que han decidido no sumarse al Plan de Rescate, los hosteleros que desarrollen su actividad en este municipio tienen garantizado el 80% de las ayudas a través de la aportación del Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial correspondiente.

En los ayuntamientos sin solicitudes de ayuda, la Dirección General de Administración Local ya ha tramitado la transferencia de los dos primeros plazos que les corresponden del Fondo de Cooperación Municipal, hasta ahora retenido para detraer de este Fondo la cantidad que los ayuntamientos aportase. De hecho, el pago de estas cantidades se efectuó el pasado día 2.

En el caso de los ayuntamientos que, una vez adheridos al Plan de Rescate, la cantidad que aporten sea inferior al 50% de lo que reciben del Fondo de Cooperación Municipal, también se va a iniciar en los próximos días la tramitación para que puedan recibir las cantidades correspondientes a esos dos primeros plazos del FCM.

TERCER PLAN

Este Plan es el tercero que impulsa el Gobierno de Aragón para ayudar a la hostelería y al turismo. En total, se han destinado 80 millones para el sector, de las que 60 son ayudas directas y el resto, instrumentos de financiación y subvenciones finalistas.

Con este Plan, la Comunidad Autónoma de Aragón se sitúa como una de las Comunidades que más ayudas directas ha habilitado para bares y restaurantes y de esta forma el Ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con uno de los sectores más castigados por la pandemia.

A los 50 millones de este Plan de rescate hay que sumar otros 25 millones del primer y segundo plan, del que ya se beneficiaron cerca de 8.000 establecimientos, a través de ayudas directas y avales para financiar préstamos o necesidades de liquidez.