El Gobierno destina más de tres millones de euros para extender la conectividad ultrarrápida en la provincia

Dirigida a operadores de telecomunicaciones, su objetivo es el despliegue de infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades de, al menos, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno.

Este programa canalizará una de las principales inversiones del Plan de Recuperación en el área de la conectividad digital con el objetivo de ampliar la cobertura de banda ancha al cien por cien de la población. El Plan tiene prevista una inversión de 4.000 millones de euros para extender la conectividad, acelerar el despliegue de redes 5G e impulsar un ecosistema de ciberseguridad.

La convocatoria tiene un presupuesto de 250 millones de euros, la dotación anual más grande de la historia de los programas de extensión de banda ancha, con una intensidad máxima de ayuda del 80 por ciento, lo que supondrá movilizar una inversión público-privada superior a 312 millones de euros. La presentación de proyectos por parte de los operadores podrá realizarse hasta el 10 de septiembre.

La convocatoria incluye 52 lotes o zonas de concurrencia, coincidentes con otras tantas provincias y ciudades autónomas españolas, de la misma manera que el anterior Programa de Extensión de Banda Ancha (Pebanga). La diferencia es que en este programa ha aumentado la granularidad en la selección de las zonas elegibles al pasar del nivel de entidad singular de población a un nivel de parcelas de catastro.

Esta convocatoria permitirá desarrollar proyectos de despliegue que permitan extender, como mínimo, la cobertura a 316.500 unidades inmobiliarias (hogares y empresas) que se encuentran distribuidas en las zonas de concurrencia.

La mayoría de ellas (265.240) deberán estar ubicadas en zonas blancas, aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años. El resto están ubicadas en zonas grises, las que solo disponen de cobertura de banda ancha de nueva generación o de previsiones para su dotación en el plazo de tres años por parte de un solo operador.

El diseño de la convocatoria de Unico-Banda Ancha contribuye también a la transición ecológica, otro de los ejes prioritarios del Plan de Recuperación. En cumplimiento del principio de 'no causar daño significativo' (principio 'do no significant harm' - DNSH), se han concretado las obligaciones de los beneficiarios para garantizar el pleno cumplimiento de dicho principio en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos.

El Programa de Unico da continuidad al Programa de Extensión de banda ancha de Nueva Generación (Pebanga), que ha permitido que España sea uno de los países europeos con mayor porcentaje de cobertura de banda ancha. En 2020, el 87 por ciento de la población española tenía cobertura de infraestructuras digitales que permiten velocidades de, al menos, 100 Mpbs.

Esta convocatoria sirve, además, de marco para otros programas y actuaciones que facilitarán la universalización del acceso a la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio y acelerarán el despliegue de 5G. Las inversiones asociadas a estas actuaciones están incluidas en el componente 'Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.