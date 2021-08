Anadel pide a la Delegación del Gobierno una investigación sobre la celebración de la Feria Taurina de Begoña

El escrito se ha presentado después de que este jueves, ni el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñíz, ni el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, supiesen concretar el aforo permitido para estos espectáculos en la comisión de Salud celebrada para dar cuenta del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en materia de eventos deportivos multitudinarios.

El consejero dijo entonces que en modo alguno la consejería "está echando balones fuera", sino que está acordado que sean las autoridades municipales las que autoricen o no esos eventos llevando a cabo con los organizadores una evaluación de los riesgos. Fernández Muñíz añadió que en el caso de los concejos en situación de 4+, desde la Consejería se lleva a cabo junto a esas autoridades municipales una revisión de esa valoración de riesgo.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Anadel recuerda que solicitó información acerca del aforo y las medidas sanitarias a adoptar en la Feria Taurina de Begoña, un evento que, a su juicio, según la normativa vigente "tendría que ser suspendido" por estar Gijón en riesgo extremo por coronavirus.

"Nos encontramos ante una situación de indefensión por parte de las instituciones que no nos dan respuesta, entendiendo que no se están cumpliendo las medidas que ellos mismos desarrollan para salvaguardar la integridad de la gente, poniendo en serio peligro a la población, ya que precisamente prorrogan Gijón con el nivel 4+ extremo máximo y pudiendo crear un foco de epidemia ya que entendemos que puede ser un delito contra la salud pública, el permitir dicho evento desconociendo el aforo y las medidas a tomar en base a esa congregación de gente y con una licitación de explotación de barras en dicha congregación", agregan.

En unas declaraciones posteriores, la Asociación argumenta que el titular de Salud no puede desconocer el aforo permitido para un evento tan multitudinario, a lo que agregan que se puede producir un "agravio comparativo" con otros eventos y espectáculos que no se pudieron celebrar debido a las restricciones. "No puede ser que se salten las restricciones", han aseverado.

Si termina por celebrarse la feria, Anadel ha anunciado que presentarán una demanda contencioso-administrativa para exigir la dimisión del consejero y el director general de Salud Pública, así como la depuración de responsabilidades en el Ayuntamiento de Gijón.