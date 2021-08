La vallisoletana Itziar Martínez, citada para el Campeonato del Mundo de Escalada en Rusia

Esta competición, programada inicialmente para la temporada 2020, fue pospuesta como resultado inevitable de la pandemia del COVID-19 y ha sido retomada para su celebración en este verano de 2021 por parte de la Federación Internacional de Escalada Deportiva.

En ella se disputarán las tres modalidades habituales por separado: velocidad, boulder y dificultad; diferenciadas en tres categorías en función de la edad: Junior (Sub 20), Youth A (Sub 18) y Youth B (Sub 16).

Iziar Martínez, nacida en el año 2005, competirá en las modalidades de boulder y dificultad en categoría Sub 18, disciplinas en las que ya ha sido internacional a lo largo de este año 2021 cosechando interesantes resultados tanto en edad juvenil como absoluta, acudiendo con la selección española a pruebas de nivel continental y mundial.

España estará representada por un total de diez jóvenes promesas de la escalada nacional, quienes antes de acudir a Rusia participarán en una concentración en Innsbruck, Austria, del 15 al 18 de agosto.

De este modo, además de la representante de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, se dan cita Alejo Bernabé, Raul Escribano, Lau Macià, Alberto García, Lluc Macià, María Laborda, Aida Torres, Rut Monsech y Ana Belén Argudo.