Terelu Campos, criticada por salir de fiesta sin mascarilla: "Una buena multa no te vendría mal"

Terelu Campos está de vacaciones y se nota. Desde que entrara en directo en Viva la vida sentada en un descuidado y sucio sofá, la colaboradora dejaba claro que estaba totalmente inmersa en sus vacaciones y no se fijaba en los detalles. Tras ser la mofa de Twitter, ahora Campos hace frente a fuertes críticas en Instagram por no llevar mascarilla.

La hija de María Teresa Campos ha compartido un animado vídeo en el que se puede ver cómo canta No puedo vivir sin ti al lado de uno de los músicos de un local de Málaga sin respetar la distancia de seguridad.

"¡Qué más se puede pedir! Uff, que necesidad de disfrutar de la vida" escribía en una publicación que se llenaba de comentarios señalando la imprudencia de cantar en un local cerrado sin protección.

"¿Dónde está la mascarilla Terelu? Vaya ejemplo", "Una buena multa no te vendría mal" o "Luego hablamos de los demás" son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Muchos critican que haya venido desde Madrid a descuidar las medidas en Andalucía: "¿en Málaga no hay COVID? pues no me había enterado, gracias Terelu", decía una usuaria irónicamente.

"Que poca vergüenza de verdad" o "Bravo por la imprudencia" comentaban alguno de sus seguidores más enfadados. De momento, Campos ha hecho caso omiso a las criticas y no ha borrado la publicación.