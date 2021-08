Este jueves, los espectadores del programa de Ya es mediodía han sido testigos de un emocionante momento que se ha vivido en directo desde plató. Amador Mohedano ha llamado a la redacción para reconocer que echa de menos los platos de arroz que cocina su exmujer, Rosa Benito. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una divertida intervención se ha convertido en un auténtico mar de lágrimas, ya que ambos se han emocionado al recordar algunos de los momentos que han compartido como marido y mujer.

La colaboradora estaba hablando de cómo prepara la paella cuando el equipo del magazine le ha entregado un teléfono móvil al presentador. Marc Calderó ha dado paso a Amador Mohedano que ha comentado: "Quería decir que echo mucho de menos los arroces de Rosa, porque ella con el arroz hace una variedad de platós...". "Es una fenómena eso me lo he perdido yo", ha añadido el hermano de Rocío Jurado. "Bueno, te has perdido más cosas no solo el arroz", ha bromeado Benito.

El de Chipiona ha reconocido que es cierto que se ha perdido más cosas tras e divorcio con Rosa Benito y ha añadido: "Lo único que puedo decir siempre de rosa es que es tan guapa, es tan guapa...". Las palabras de su exmarido han emocionado a la colaboradora, que se ha limpiado las lágrimas ante la cámara. "Yo la echo mucho de menos, yo la echo mucho de menos", ha logrado comentar antes de romperse en directo.

Las lágrimas de Amador han descolocado a los colaboradores, que no daban crédito de lo que estaba ocurriendo e, inmediatamente, el presentador ha despedido la llamada: "No quiero que ninguno de los dos paséis un mal momento, no esperábamos esta llamada, Amador muchísimas gracias por llamar en directo a Ya es mediodía". "Me ha salido el impulso y no lo he podido remediar", ha reconocido el ex de Rosa Benito antes de despedirse.

La colaboradora se ha quedado muy sorprendida y ha comentado de forma tajante: "Ha sido muy bonito, pero como decía la Jurado; 'ahora es tarde señora'". "Yo lo quiero muchísimo, es el padre de mis hijos, pero llega un momento en la vida que bueno cada uno toma su camino por separado aunque siempre estaremos unidos porque tenemos hijos, tenemos nietos, y hemos sido dos personas que nos hemos amado mucho", ha comentado Rosa Benito.

#YaEsMediodía801 pic.twitter.com/w2ePUdgUQm — 🌞 Diego 🏝 (@diegobferrandez) August 12, 2021

La tertuliana ha dejado claro que habla en pasado y que ahora solo queda el cariño después de tantos años de matrimonio. "Yo creo que hoy tiene un bajón, pero él remontará porque es un hombre muy fuerte", ha terminado. La colaboradora ha reconocido que no se esperaba esta llamada y que, incluso, creía que era su compañera Belén Esteban la que iba a entrar en directo.