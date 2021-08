Los candidatos más jóvenes, Andrea Morán y Abel Alonso, elegidos como 'Vendimiadores 2021'

Once personas (siete mujeres y cuatro hombres) han sido los candidatos que han participado en la selección para los vendimiadores de este año.

"Creo que vosotros simbolizáis algo muy importante en estos tiempos, que la juventud es también una juventud responsable y prudente" ha expresado durante el acto el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, "creo que pese a muchas cosas que estamos viendo, es esencial que estéis representando a la ciudad como vendimiadores gente tan joven, y con ese compromiso creo que va a ser un símbolo".

El alcalde también ha tenido palabras de agradecimiento para los vendimiadores salientes, Noelia Heras y Cristian Ortiz, de quienes ha dicho que "estamos orgullosos vosotros por haber sido vendimiadores y orgullosa vuestra ciudad porque lo hayáis sido en un período tan especial como complicado".

Abel Alonso Santolaya tiene 19 años y es estudiante del grado de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de La Rioja, "la verdad que al principio no sabía si presentarme o no, al final me decidí pero ni por un segundo pensé que podría salir elegido como vendimiador, aun estoy que no me lo creo" ha expresado emocionado en su presentación.

Por su parte, la nueva vendimiadora, Andrea Morán Couceiro, de 18 años y que iniciará en el próximo curso los estudios de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, ha señalado que "me siento muy feliz por haber sido elegida vendimiadora, por lo que disfrutaré de las fiestas de una manera especial, en las que quisiera demostrar que los jóvenes estamos involucrados en transmitir nuestras cultura y tradiciones".

El concejal de Festejos, Kilian Cruz-Dunne, ha destacado la unanimidad en la elección de los vendimiadores de este año, "hacía muchos años que no había un consenso tan alto en el jurado a la hora de elegir a la nueva pareja de vendimiadores de la ciudad de Logroño".

"Este es un trabajo en donde la elección se ha realizado pensando en la ciudad de Logroño, en todos sus vecinos y en todas sus vecinas" ha apuntado el concejal, y ha querido destacar que con esta elección "queremos mandar un mensaje de que la juventud es también responsable, trabajadora, y la idea de que empezamos una nueva era post-pandémica, con un crecimiento a la baja, una constante en el proceso de vacunación, y un sentimiento de esperanza".

Cruz-Dunne también ha querido reconocer el trabajo de todos los candidatos y ha explicado que "la elección de los ganadores ha sido como siempre muy difícil. Agradezco el compromiso que Andrea y Abel adquieren desde hoy, así como la implicación y el compromiso de todos los candidatos al presentarse a este proceso para ponerse al servicio de su ciudad durante todo el año".

Los candidatos han superado una serie de pruebas (escritas y entrevistas personales) que han decidido finalmente la pareja representante de la ciudad durante las fiestas. Durante el proceso de selección, el jurado ha tenido en cuenta, fundamentalmente, la personalidad e interés humano de los candidatos.

El jurado ha estado formado por el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Kilian Cruz-Dunne; la concejala del Ciudadanos, María Luis Bermejo; la vendimiadora 2019, Noelia Heras; el vendimiador 2019, Cristian Ortega; un representante de la Federación de Peñas, Diego Vicente; un representante de las Casas Regionales, Pilar Pérez; un representante de las Federación de Asociaciones Vecinales de Logroño, Paco Herce; un representante de la Asociación de la Prensa, Rubén López, y como secretaria la gestora de Fiestas del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Guía.