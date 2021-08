El 'Fuego' de Estopa prenderá el escenario del festival Mar de Sons de Benicàssim

Los hermanos José Manuel y David Muñoz se subirán al escenario del festival Mar de Sons dentro de su gira 'Fuego', que tuvo que ser aplazada por la pandemia.

El concierto, que será presentado por el locutor Tony Aguilar, servirá tanto para presentar algunos de los temas del álbum que también da nombre a la propia gira como para realizar un extenso recorrido musical por algunos de los grandes éxitos que han jalonado su extensa carrera discográfica, informa el certamen en un comunicado.

Estopa atesora más de dos décadas de trayectoria con temas emblemáticos como 'Me falta el aliento', 'La raja de tu falda', 'Tu calorro', 'Como Camarón', 'Pastillas de freno' o 'Ya no me acuerdo', entre otros muchos.

En cuanto a 'Fuego', el noveno álbum de estudio de Estopa que se estrenó oficialmente el 19 de octubre de 2019 para celebrar por todo lo alto el vigésimo aniversario del grupo, incluye 12 temas que destilan pop rock por todos sus poros. Pura esencia que se deja ver en canciones como 'Yo no estoy loco', 'Atrapado' o 'Fuego', tema que también da nombre al álbum.

Se trata de un disco "especialmente potente y luminoso que sigue dejando entrever la esencia de aquellos dos niños que crecieron escuchando a Camarón, Sabina, Serrat, Los Chichos, Los Amaya o Los Chunguitos y, al mismo tiempo, se contagiaron del heavy-rock de Extremoduro o de la corriente rapera del hip hop más arrabalero", según la organización.

A lo largo de sus veinte años de carrera los Estopa han vendido más de cuatro millones de discos en España e Hispanoamérica y han cantado junto a artistas como Rosario, El Canto del Loco, El Bicho, Ana Belén, Albert Pla, Rosendo o Leiva, además de haber ganado premios Amigo, Ondas, de 40 Principales o de Cadena Dial, entre otros.

Ahora, tras agotar papel hace semanas, llegan a Benicàssim para sumarse al cartel de un Mar de Sons que en su recta final también traerá este sábado día 14 a Beret y a Antonio Orozco el domingo 15 de agosto.