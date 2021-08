Mayka Navarro desvela en 'El programa del verano' que desea conocer a "Isabel P": "Hay que rebautizarla, sin el Pi"

Isa Pantoja se está convirtiendo en una colaboradora de televisión bastante conocida. Tras su paso por varios realities de Telecinco como Supervivientes y Gran Hermano VIP, la hija de Isabel Pantoja se está abriendo un hueco como tertuliana. La joven colabora habitualmente en el club social de El programa de Ana Rosa y, en algunas ocasiones, participa en los debates de SV y en otros programas de la cadena.

La disputa familiar entre la tonadillera y su hijo Kiko Rivera ha hecho que la presencia de Isa P en los platós se indispensable. Este viernes, la colaboradora ha hablado en El programa del verano sobre su madre y ha detallado en qué punto está su relación con ella en este momento. Desde que la artista reapareció este pasado sábado en los escenarios, muchos se preguntaron por qué Chabelita no acudió al espectáculo.

Tanto es el interés que despierta Isa Pantoja en televisión que hasta la periodista de sucesos, Mayka Navarro, se ha interesado en ella. La reportera estaba trabajando este viernes en la mesa de actualidad del magazine matutino cuando su compañera Ana Terradillos ha dado el avance del club social que ha estado gran parte protagonizado por su compañera Isa.

La periodista ha reconocido en directo que está deseando conocer a Isa Pantoja, pero que por su agenda de trabajo no podía quedarse para participar en la siguiente sección. "Porque tengo un jet aquí que me está esperando para llevarme a Barcelona, que sino me iba al club social porque, además, tengo muchas ganas de conocer a Isabel Pi", ha comentado Navarro. La colaboradora ha propuesto rebautizar a Isa Pantoja y suprimir la abreviatura de su apellido: "Yo no quiero que se llame Isabel Pi, hay que rebautizarla, quiero que se llame normal, sin el Pi".

Una vez más, Mayka Navarro ha protagonizado un divertido momentazo #PdV12A https://t.co/CSeL4PjEJc — El programa del verano (@elprogramadear) August 12, 2021

En ese momento, Ana Terradillos ha continuado leyendo el prónter que anunciaba lo que se iba a tratar en el sofá de crónica social sobre el concierto de Isabel Pantoja, pero Mayka Navarro ha vuelto a interrumpirla. "¿Ves cómo te dije que teníamos que ir? Hay que ir donde está la noticia", ha comentado la periodista mientras interrumpía en el plano de su compañera cogiéndola por el brazo. Terradillos ha respondido a la espontaneidad de la catalana y, en un gesto cómplice, le ha pasado el brazo por el hombro.