Jonás Fernández destaca el acceso de Asturias a más fondos europeos a través del mecanismo de Transición Justa

Un mecanismo de control que, a su juicio, no tiene nada que ver con el desarrollo de los fondos mineros. Sobre estos últimos, ha apuntados que fueron gestionados por el Gobierno español y que han sido muy útiles para transformar las Cuencas Mineras, con independencia del 'eterno' debate sobre si se podrían haber usado mejor o no. En todo caso, él no comparte las voces negativas sobre estos.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la celebración del Día de Europa en el marco de la 64 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', y que ha contado con numerosas autoridades y personalidades del ámbito social y económico.

Ha recalcado, asimismo, que Asturias tendrá acceso adicional del mecanismo de transición justa, que es paralelo a los fondos Next Generation.

Ha incidido en que la pandemia ha sido "muy difícil" para todos, pero ha recalcado que esta crisis sociosanitaria permitió conformar una mayoría política suficiente en la UE para emitir deuda común, 750.000 millones de euros, que se van a transferir a los Estados.

Unido a ello, ha apuntado que en este primer semestre los distintos gobiernos de los países europeos han estado preparando los planes de Recuperación y Resiliencia para tener acceso a esos fondos. España, de hecho, fue uno de los primeros en presentar el suyo, el cual fue aprobado el pasado mes de julio por la Comisión Europea.

En este sentido, ha explicado que los primeros 9.000 millones de euros, a cargo de esos 70.000 millones de euros que recibirá España, llegarán a las arcas del Estado "en los próximos días", según Fernández.