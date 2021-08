El III Festival de Cortos 'Goya Rural' recibe 1.500 inscripciones y se celebrará del 13 al 16 de agosto

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuendetodos, Sonia Rodríguez, el presidente de la Academia de Cine Aragonés, Jesús Marco, y el alcalde de la localidad zaragozana, Enrique Salueña, han presentado esta tercera entrega del certamen 'Goya Rural'.

Rodríguez ha señalado que este año el festival asume una relevancia importante al coincidir con el 275º aniversario del nacimiento de Goya, así como por dar continuidad a la actividad cultural tras la pandemia. Así, este año "el festival ha intentado colaborar con más asociaciones, empresas y pequeños autónomos dedicados a este sector", ha añadido.

La tercera edición, consolidada en el ámbito de la cultura, cuenta con una novedad este año: más de 1.500 inscripciones procedentes de diversos países. "Durante los días del festival se proyectarán los quince cortos finalistas", que ha llegado desde Canadá, Hungría, India, Irán o Brasil, ha informado la concejal de Fuendetodos.

Jesús Marco ha recordado que el objetivo principal de la Academia es "difundir y apoyar todo lo relativo al cine que se hace en Aragón"; y en este sentido, ha apuntado que este festival es muy "significativo" para la región, porque se realiza en la localidad natal de Goya y remite a los orígenes del séptimo arte, cuando era mudo.

La proyección de la película 'Baby' será uno de los platos fuertes de las jornadas dedicadas al cine en Fuendetodos. Además, el director del filme, Juanma Bajo Ulloa, ofrecerá un coloquio tras el visionado. Este largometraje ha estado nominado en la categoría de Mejor Dirección y Mejor música original en la 35º edición de los Premios Goya.

Por su parte, el alcalde de Fuendetodos ha insistido en la apuesta de su municipio por la cultura, "no hemos querido que la pandemia se nos apoderara". Para ser un pueblo de cien habitantes, ha continuado Enrique Salueña, "llevamos un año muy activo y aun quedan varias actividades muy fuertes".

Los cortos seleccionados este año han sido: 'Till death bring us together' (Bulgaria), 'The killing of the oppressed tyrant' (Reino Unido), 'The last embrance' (Irán), 'Superbot' (Francia), 'The heavy shadow of the crow' (Irán), '35 (Temporary number)' (Italia), 'Damp paper' (Turquía), 'Two world' (India), 'The window's muse' (Senegal), 'Pray, love, eat' (Canadá), 'Rotten faith' (Brazil), 'Spirits' (Hungría), 'Subway' (Polonia), y desde España 'Trend' y 'Caligrafía'.

El jurado de esta edición ha estado formado por Sonia Rodríguez; Jesús Marco; la secretaria de la Academia, actriz y coach, Miriam Martín; el realizador, Jesús Carabias; y la periodista, coeditora de la página web Secuenciadas, Ana Rodrigo.

AGENDA CULTURAL EN FUENDETODOS

Los actos comenzarán el viernes, día 13 de agosto, con la proyección del corto 'El último viaje de Goya a Zaragoza', en el Espacio Fuendetodos, a las 19.30 horas. Posteriormente, en la plaza Goya actuará el Grupo Elegía, y también se podrán ver algunos de los cortos finalistas.

Al día siguiente, el día 14, GozArte ofrecerá visitas teatralizadas, desde las 11.30 horas. El taller de maquillaje y efectos especiales, a cargo de Global Make Up Zgz, será a las 18.30 horas. A las 19.00 horas se procederá al visionado de otra selección de los cortos finalistas.

El primer coloquio tendrá lugar durante esta jornada, con el director Al Díaz, y se proyectará el corto 'Exhalación', al que seguirá el visionado de 'Baby' y un encuentro con el realizador Juanma Bajo Ulloa.

El domingo, 15 de agosto, se ha programado la gala de entrega de premios, a las 12.00 horas en el Espacio Fuendetodos. La realizadora Laura Torrijos-Bescós será la encargada de conducir el evento, en el que el público asistirá a 'Verso a verso', un recital a cargo de la actriz Charo López, el barítono Luis Santana, y el músico José María Berdejo. Este mismo día se celebrará un taller de risoterapia, con la empresa Océano Atlántico.

Las actividades terminarán el lunes por la mañana, día 16 de agosto, con un taller de lenguaje de signos impartido por la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). A esto, le seguirá una cata de vinos y tapas goyescas.

Asimismo, la organización ha informado de la necesidad de inscripción previa, en la página web del Ayuntamiento de Fuendetodos, debido a las limitaciones de aforo derivadas de la pandemia.