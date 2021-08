Isa Pantoja insinúa que su madre lanzó mensajes ocultos en su último concierto: "Se nota que lo siente"

El último concierto de Isabel Pantoja ha traído bastante cola. Muchos aseguran que la cantante lanzó varios mensajes a su familia a través de la letra de sus canciones, cosa que su sobrina, Anabel Pantoja, ha desmentido en Sálvame. La artista enfatizó determinadas partes de sus canciones para, según pareció, lanzar algún dardo envenenado a su hijo y a su nuera.

"Y tú viviendo con ella, que nunca te ha querido", así decía Isabel Pantoja interpretando una canción que parecía estar hecha a la medida de Irene Rosales. Los colaboradores de televisión han interpretado otros mensajes ocultos en las letras de la tonadillera, que cantó "te he cantado bajito muchas nanas, muchas nanas", un mensaje que parecía ir dirigido a su hijo tras las disputas familiares. Además, la sevillana dio varios titulares entre canción y canción, es decir, que no estaban sujetos a la letra de sus temas. "Somos los que somos y estamos los que tenemos que estar", comentó.

Sobre todo el revuelo que ha levantado la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja se ha pronunciado este jueves su hija en El programa del verano. Isa Pantoja ha desacreditado la versión que dio su prima hace unos días en Sálvame y ha insinuado que su madre habría lanzado algunos mensajes ocultos en su concierto.

"Tenía muchas ganas de volver a los escenarios y es verdad que cuando interpreta las canciones en ese momento se siente identificada, le sale así, cuando ha dicho lo de 'muchas nanas', es que es ella totalmente". ha comentado la colaboradora.

No obstante, la exconcursante de La casa fuerte ha aclarado que las canciones que interpretó su madre el pasado sábado en Jerez son temas que están escritos desde hace mucho tiempo y que tampoco es necesario buscar nuevas interpretaciones. Los colaboradores de El programa del verano han insistido sobre la idea de que Pantoja quiso decir mucho más de lo que parece y Isa P ha acabado reconociendo que "en algunos momentos, ella se siente identificada, entonces, se nota que lo está diciendo porque lo siente de verdad".

La tertuliana de Telecinco ha explicado que decidió no acudir al concierto de su madre porque prefiere tener un conversación cara a cara en privado y consideró que no era el momento más adecuado, teniendo en cuenta la presencia de la prensa en el evento. "No creo que sea el momento hablar con ella en un concierto. Ya he hablado con ella, pero hace falta algo más, necesito más conversaciones con ella", ha aclarado Chabelita.