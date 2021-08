Defensora del Paciente pide que el criterio de sanitarios sea suficiente en los casos de violencia con agresión sexual

La Oficina de la Defensora de los Usuarios de la Sanidad Pública y la conselleria de Salud y Consumo están trabajando junto a Fiscalía y juzgados para que en los casos de atención a mujeres víctimas de violencia con agresión sexual no sea necesaria la intervención de un forense para determinar esta categoría de agresión que, en ocasiones, si la víctima no es atendida de urgencia no se puede demostrar.