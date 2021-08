Ribera se alinea ahora con Podemos y abre la puerta a crear una empresa pública de energía para abaratar la luz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado este jueves por primera vez la posibilidad de crear una empresa pública energética que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión, tal y como propone Unidas Podemos, socio de Gobierno.

Para ayudar a rebajar el recibo de la luz, Unidas Podemos ha pedido en varias ocasiones la creación de una empresa pública energética que se nutra de la recuperación de los saltos hidroeléctricos cuya concesión haya terminando.

En Podemos aseguran que hasta ahora no estaba "siendo sencillo convencer al socio de Gobierno (PSOE) de la iniciativa, puesto que no se encuentra dentro del acuerdo de Gobierno", pero no se rinden. "Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se está trabajando ya en una ley que impulse esa empresa pública de energía", aseguraron las mismas fuentes.

Sin embargo, la escalada continua del precio de la luz ha llevado este jueves a la ministra de Transición Ecológica ha reconocer que es relevante "la modificación de las reglas de mercado de generación, en su caso el poder disponer de toda la hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía".

Lo ha manifestado así en la Cadena Ser, después de criticar que Podemos quiera movilizarse en las calles contra la subida de la luz. "El problema eléctrico no se resuelve como movilizaciones (...) El desafío es encontrar soluciones", ha dicho.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado en Twitter a las declaraciones de Ribera: "Que el PSOE se abra por primera vez a nuestra propuesta de creación de una empresa pública de energía es una buena noticia. Debemos afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz".

La luz, en su quinto récord consecutivo

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se ha situado para mañana viernes, en plena ola de calor, en 117,29 euros megavatio hora (MWh), con lo que bate un récord por quinto día consecutivo y supera en un 1,3 % al anterior, fijado para este jueves en 115,83 euros.

Así, el precio del pool, que en España se usa de referencia para calcular la tarifa regulada a la que están sujetos unos 10 millones de hogares, supera en un 319,5%, más del cuádruple, a los 36,71 euros/MWh que se pagaron el segundo viernes de agosto del año pasado.