Espadas pedirá en septiembre a Marlaska un "esfuerzo" para un "crecimiento notable" de la Policía Nacional

En una entrevista concedida a Europa Press, Espadas ha recordado que este asunto ya se ha abordado con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien además aseguró que lo acompañaría en el encuentro ministerial, y que ya se elabora un informe sobre la situación actual de la capital regional.

"Nos sentaremos con el secretario de Estado de Seguridad y con el ministro, al que ya le he trasladado personalmente en encuentros que hemos tenido en actos públicos la necesidad del refuerzo de la Policía Nacional que llega a través de la vía del concurso de traslado. Nuestra dificultad es que en la oferta de empleo público no salen las plazas que a nuestro juicio deberían salir, aunque luego es verdad que llegan efectivos de Policía Nacional porque estas plazas en Sevilla son muy atractivas y se solicitan en los concursos de traslado", indica.

Sin embargo, el regidor atiende a los "números netos, al saldo de salidas o entradas", y considera "evidente" que Sevilla aspira a crecer en el número de efectivos de Policía Nacional. "Le voy a pedir ese esfuerzo al ministro en las próximas de ofertas de empleo", agrega, tras matizar que no existe "queja" sobre los efectivos que se aportan a los grandes eventos de la ciudad, que "siempre se atiende perfectamente y se refuerzan".

Según Espadas, "esto es progresivo y no se trata de recuperar todos los efectivos que hace años, siendo el delegado del Gobierno Juan Ignacio Zoido, se fueron de esta ciudad y no volvieron, pero sí hay que establecer, como mínimo, una programación de recuperación de esa tasa y volver a llegar a cifras que eran las que teníamos hace diez o 15 años".

INCREMENTO DE POLICÍA LOCAL Y NUEVA CONVOCATORIA EN SEPTIEMBRE

En este marco, Espadas ha llamado la atención sobre la programación marcada por el Ayuntamiento para el incremento de la Policía Local. "Nos marcamos la incorporación de 300 agentes en el mandato y van llegando: unos están en convocatoria, otros examinándose y otros en formación", explica, recalcaldo que "esto significa una labor de modernización y rejuvenecimiento de la plantilla, que ha tenido un proceso jubilaciones muy importante".

De hecho, en Sevilla se han incorporado en los últimos meses 62 nuevos agentes de Policía Local para la llamada Policía de Barrio y el objetivo es que en el último trimestre del año se resuelva ya la segunda convocatoria que se ha impulsado, con en torno a 91 plazas; mientras que aquellos que ya sean agentes se incorporan de forma directa. Además, en septiembre se abre el plazo de solicitudes para la siguiente convocatoria de plazas de Policía Local, con 99 nuevos agentes.

LA POLICÍA LOCAL "SE BATE EL COBRE" ANTE EL BOTELLÓN

Preguntado por la actuación policial ante los botellones en el marco de la pandemia, Espadas ha rechazado un nuevo incremento de las multas a quienes consumen alcohol en la calle, después de que subieran de 100 a 300 y se superen ya las 12.000 multas. "No es una cuestión que sea estrictamente pecuniaria, sino que la Policía Local se está batiendo el cobre para intentar llegar al mayor número de lugares y de espacio público para evitar las concentraciones, acumulando el mayor número de servicios que se recuerda", afirma.

En este contexto, ha lamentado que la Junta de Andalucía, autoridad sanitaria competente, "prefiera tensionar servicios que no son autonómicos, que son de los ayuntamientos, pero no ponga a disposición de los municipios a la Policía Autonómica ni tome medidas para favorecer" que se lleven a cabo esas actuaciones antiCovid. De hecho, critica que no aporte tampoco fondos extra para abonar las horas de más que están realizando los agentes en este marco.