Sale a la luz el aparatoso accidente que sufrió Yurena en el estreno de 'Ven a cenar conmigo': "Me fui mojadita a casa"

La semana pasada vio la luz la nueva temporada de Ven a cenar conmigo. Fue Gianmarco Onestini el encargado de romper el hielo poniéndose el delantal ante unas críticas Sofía Suescun y Terelu Campos. La tercera comensal, sin embargo, adoptó la actitud contraria.

Todo parecía perfecto para una Yurena que se deshizo en halagos con el italiano a lo largo de la noche: tanto sus platos como él le encantaron. Sin embargo, en la segunda entrega del concurso salió a la luz que no todo fue tan bonito como lo pintaron.

Y es que, la artista sufrió un aparatoso percance al abandonar la vivienda del subcampeón de Supervivientes 2021. ¿El motivo? Una piscina demasiado discreta. El suceso vio la luz este miércoles, cuando se emitió en Telecinco un capítulo en el que fue Terelu Campos quien cocinó para los tres concursantes restantes.

Según contó, mientras se marchaba a su casa absorta en sus pensamientos, Yurena no se percató de que había una piscina y cayó en ella, mojándose entera: “Me iba ya a mi casa, a dar una vuelta con amigos, y de repente estaba todo oscuro y me caí. Cuando me fui a montar en el coche, no vi la piscina”, narró.

Aunque el momento escapó a las cámaras de Mediaset, Ven a cenar conmigo sí que registró cuando Yurena, envuelta en toallas que le proporcionó el programa, contó lo ocurrido desde una habitación de Onestini. “Me fui bien mojadita a mi casa”, dijo.

Por su parte, Terelu Campos aprovechó la anécdota para lanzarle, en su noche estelar, una pulla al italiano: “Desde luego bebida no iba, porque Gianmarco fue la Ley Seca. En mi vida he pasado más sed de cosas que no me gustaban de beber”.

En cualquier caso, Yurena dejó claro que no se hizo daño. Eso sí, sus compañeras no perdieron la oportunidad de bromear diciendo que la artista lo había hecho a propósito para volver a casa del también exnovio de Adara Molinero.