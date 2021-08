Planes por Madrid 20minutos

Este fin de semana visitaremos Corea del Sur y México a través de dos exposiciones; Rafael Amargo regresa en un formato insólito; conoceremos a fondo el mundo de los tiburones y celebraremos las fiestas de La Paloma con música en directo y la zarzuela más castiza.

Danza. Rafael Amargo 'Flamenco de salón'

Rafael Amargo en un espectáculo de EUROPA PRESS

El espectáculo se titula Flamenco de salón, pero realmente debería llamarse Flamenco en la biblioteca, ya que aún anunciándose en el Teatro Soho de la Plaza de España, Rafael Amargo hace su aparición en otro recinto del mismo edificio: la Biblioteca del Cercle Catalá de Madrid. Han leído bien. Ahí es donde se realiza la función y es un espacio bien limitado, aunque surtido de una extensa bibliografía en catalán. Amargo y su cuadro flamenco (en el que destaca el meritorio baile de La Polaca) proponen una experiencia para treinta espectadores en la que el bailaor recita, canta, jalea y marca el compás hasta en las librerías de madera, que casi descoyunta a manotazos, arropado por un grupo musical formado por guitarra, acordeón y cajón. Al hilo de algunas canciones populares de García Lorca, pronto se monta la juerga entre la mesa del bibliotecario y un tablao improvisado, en un ambiente poco acostumbrado a tal derroche de decibelios. La temperatura en Plaza de España estos días es propia de El Cairo, pero advierto que en la biblioteca también el abanico se hace indispensable para asistir a la jarana. Tras su anterior espectáculo, Yerma, que se representó en el Teatro La Latina con algún que otro contratiempo, Rafael Amargo estaba con muchas ganas de volver a actuar y ha dispuesto un reencuentro insospechadamente cercano con el público. Esperemos que pronto pueda acometer nuevos y exitosos proyectos en su andadura flamenca.

De jueves a sábado hasta el 28 de agosto / Teatro Soho / 28 euros

Exposición naturaleza. Sharks

Entrada a la exposición 'Sharks de Brian Skerry' Silvia del Barrio

La exposición SHARKS de Brian Skerry, producida por National Geographic junto con Disney+ y Movistar+, y ubicada en la flagship de Movistar en la Gran Vía madrileña, llega a su fin el próximo domingo 15 de agosto. La muestra permite al público de todas las edades adentrarse en el fascinante mundo de los tiburones a través de más de 50 imágenes y vídeos que muestran parte de las 10.000 horas que el prestigioso explorador y fotógrafo de National Geographic Brian Skerry ha permanecido sumergido en los océanos para captar cómo viven estos animales que ahora están en peligro de extinción. La exposición, con entrada libre, pretende ser un alegato a favor de la conservación de los tiburones, al dar a conocer sus modos de vida, la importancia de su biodiversidad y la fragilidad de sus hábitats, los océanos, que también se encuentran gravemente amenazados. Para ello presenta fotografías y vídeos de tiburones tigre, tiburones blancos, tiburones oceánicos y tiburones mako de aleta corta, entre otros, que invitan a contemplar a estos animales no como seres temibles y monstruosos, sino como criaturas imprescindibles para los ecosistemas marinos a las que hay que proteger y respetar. En cualquier caso, que nadie se encariñe mucho con ellos y se le ocurra criar uno en la piscina.

Hasta el 15 de agosto / Flagship de Movistar / Entrada gratuita

Arte. Francisco Toledo en Casa de México

Exposición de Francisco Toledo en Casa de México Adolfo Ortega

En un estupendo edificio de la calle Alberto Aguilera, donde tiene sede la Casa de México en España, se exponen obras del artista juchiteco Francisco Toledo (1940-2019), en dos muestras tituladas El color como forma y Toledo ve. Su obra es a la vez profundamente local y universal; es una danza erótica de áreas de color en las que hay una metamorfosis de formas imaginadas, seres humanos y animales que nos transporta a un universo mágico, con trazos ordenados con tendencia al caos, en los que deja igualmente que operen el accidente y el control.Toledo ve presenta más de seiscientas obras del artista mexicano, incluyendo una amplia variedad de técnicas y materiales, que van desde el dibujo y el grabado hasta la acción comunitaria, la gráfica intervenida y la elaboración de objetos en piel, plata, textiles, vidrio y fibras naturales. Una colección realmente apabullante. En este contexto, destaca una sala (en la foto) en la que se encuentran juguetes, mobiliario y una instalación de cincuenta y cuatro metros cuadrados de azulejo hidráulico diseñado por Toledo y elaborado artesanalmente en la localidad San Lorenzo Cacaotepec en el estado de Oaxaca.

Hasta el 19 de septiembre / Casa de México / Entrada gratuita

Música en directo. La Guardia

El grupo La Guardia actuará en Las Vistillas Cedida

En honor a la Virgen de la Paloma se celebran las fiestas más castizas que llegan a Madrid en el ecuador de agosto, en una tradición que data de finales del siglo XVIII. No hay nada más tradicional que acabar estas fiestas en la plaza de Las Vistillas, cumpliendo las restricciones de aforo, con la música en directo de un grupo de los ochenta-noventa que todos los que vivimos aquella época recordamos: La Guardia. Se formaron en Granada y alcanzaron gran popularidad con el álbum Cuando brille el sol (1990), sobre todo con un tema titulado precisamente así. En la actualidad se encuentran realizando su enésima gira La Carretera, en la que repasan todos sus grandes éxitos, llevando a los escenarios sus inconfundibles melodías. No habrá mejor forma para acabar el caldeado fin de semana que darse un garbeo por la plaza de las Vistillas y anotar cómo está el ambiente.

15 de agosto / Plaza de Las Vistillas / Entrada gratuita previa reserva

Arte. Nuevos artistas coreanos

'American Dream' del artista coreano Timothy Hyunsoo Lee Cedida

Regresando al Retiro podemos encontrar una interesante exposición en la Casa de Vacas, dentro de la programación de Los Veranos de la Villa. La exposición está organizada por Casa Asia, que celebra su 20º aniversario, y reúne la obra de catorce artistas coreanos, representativa de las nuevas generaciones y exponente de las tendencias contemporáneas dominantes. El proyecto expositivo Catorce relatos breves / Hecho en Corea muestra el estado de la cultura de un país a través de los relatos de sus artistas, cineastas, escritores y, en general, de todos aquellos profesionales del ámbito de las artes visuales, ya que aportan una información imprescindible para su conocimiento. En ningún caso se presenta un relato único, sino que lo expuesto tiene un efecto multiplicador, como se desprende de los viajes que cada obra propone. Así, los trabajos de este grupo de artistas se presentan en cinco formatos distintos: pintura, vídeo, fotografía, instalación y escultura. La mayoría de los artistas que intervienen en este proyecto son conocidos internacionalmente por su participación en exposiciones colectivas o individuales, en Asia, Europa y EEUU. Aquí van los nombres de los artistas representados (los cito de memoria pero creo que no me olvido de ninguno): Cho Yea Jae, Do-Ho Suh, Im Heung-Soon, Jong Oh, Kang Jin Ju, Kim Byounggu, Kim Joowon, Kwon In kyung, Lee Gap Chul, Lee Jin Woo, Lim Soosik, Rhaomi, Timothy Hyunsoo Lee y Won Ju Lim.

Hasta el 29 de agosto / Centro Cultural Casa de Vacas / Entrada gratuita

Zarzuela. La Verbena de La Paloma

Una imagen de la zarzuela 'La verbena de La Paloma' Carlos Galeano cGaleano.photography

La Compañía Lírica Luis Fernández de Sevilla representa La verbena de la Paloma, que es lo que toca en Madrid en estas fechas, una de las zarzuelas más famosas y la más castiza. Record de taquilla temporada tras temporada en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid con un reparto de grandes profesionales del panorama lírico español. Todo el sabor de la típica verbena de Madrid encima del escenario. La acción se sitúa en los barrios populares madrileños, durante la festividad de la Virgen de La Paloma. Don Hilarión, el boticario, y Don Sebastián comentan los calores de la noche, mientras los vecinos están de fiesta. Todos menos Julián, que rabia de celos provocados por su novia Susana. La “señá” Rita, que le quiere como a un hijo, trata de consolarle y aconsejarle bien, pero no puede evitar que el chico descubra que la tía de Susana, Antonia, quiere emparejarla con el anciano boticario, aunque a éste tanto le valga ella como su hermana Casta. En esa situación surge la popular copla, Una morena y una rubia.