Rafa Mora enturbia el documental de Anabel Pantoja desvelando el ultimátum que le dio la cúpula de 'Sálvame'

El documental sobre Anabel Pantoja celebró su estreno estelar este miércoles en Sálvame diario. La sobrina de la tonadillera tuvo así tanto su papel protagónico como halagos asegurados durante toda la tarde. Esto pareció no gustarle nada a Rafa Mora, quien tiende a ser bastante crítico con la influencer.

Y es que, el colaborador dejó claro una vez más que, a su juicio, Pantoja no tendría un lugar en televisión si no fuera por su apellido. "Sin tu familia, estarías muerta en la tele", sentenció el joven. Como era de esperar, la aludida no tardó en negar la afirmación y asegurar que sabía muy bien lo que era ganarse el pan por sí misma, mencionando su pasado como recepcionista.

Para reforzar su teoría, Mora recordó una supuesta conversación en la que la cúpula del programa le dio un ultimátum a la prima de Kiko Rivera. En dicho diálogo, le habrían exigido que hablara de su familia. Además, declaró que el documental era una manera de bailarle el agua a Pantoja de la que no quería formar parte.

El ultimátum de la cúpula directiva de 'Sálvame'

"No he venido aquí a escuchar esto, pero vamos a ver... si Anabel deja de hablar de su familia es no es nadie aquí, la mandan a su casa. Vende porque es de la familia Pantoja; si no, no genera ningún interés. Si buscáis ensalzarla y vender lo que no es con el documental, yo no participo de esto", comenzó el valenciano.

Justo después, Mora lanzó la bomba sobre la crítica de la organización del programa. "¿Tengo que recordar la conversación que tuvo Anabel con los directores del programa hace seis meses, cuando le dijeron que o hablaba de su familia o se iba a su casa?, reiteró el exparticipante de Gandía Shore, incansable.

Tanto Pantoja como Carlota Corredera, quien presentaba el programa, confirmaron dicho ultimátum. "Me ha dolido el comentario, porque hace unos años, en las reuniones, me riñeron porque me veían un poco alocada y con el semblante serio cuando me preguntaban por mi familia. Los directores dijeron que esto no era una ONG, sino un trabajo... pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse y reinventarse", puntualizó Pantoja.