El diputado del Parlamento Europeo y antiguo corresponsal de guerra Javier Nart ha abandonado este miércoles el plató de Todo es mentira tras vivir un fuerte enfrentamiento con Marta Flich cuando debatían sobre violencia machista.

La bronca se ha producido cuando el abogado ha comparado el acoso sexual hacia las mujeres con el miedo que pueden sentir los hombres al ir solos por la calle y que les atraquen. "Hace años sufrí un atraco en Bruselas", ha avanzado.

Sin embargo, la presentadora no ha apoyado sus palabras, así que le ha impedido continuar con su intervención. "Esto no es un atraco. A ti no te atracan por ser hombre, a nosotras si nos acosan por ser mujeres", le ha espetado.

Javier Nart compara una agresión sexual con un intento de atraco en Bruselas.



Marta Flich lo pone es su sitio y el cuñao se marcha del programa ofendidito. 🙃 pic.twitter.com/5keVqsyrLQ — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) August 11, 2021

A Nart no le ha gustado la reacción de la presentadora, por lo que ha comenzado a quejarse de que no se le estaba permitiendo hablar, pidiendo, con ironía, "un guardia civil cada 500 metros" para proteger a las mujeres.

Ha sido entonces cuando Flich ha estallado. "¡Es que ya está bien! ¡Se crea un falso debate y una equidistancia que no es correcta! No, Javier, te equivocas. ¡No te lo voy a permitir!", ha exclamado.

"Puñetas... Hombre, ¿de qué puedo hablar entonces? Carajo...", ha expresado Nart, quien ha decidido abandonar el plató, tal y como ha informado la propia presentadora tras una pausa publicitaria.

"Durante la pausa publicitaria Javier Nart ha decidido irse. Por supuesto, todo nuestro respeto, pero desde este programa no vamos a permitir una equidistancia entre que te roben la cartera y te asesinen por ser mujer. No se puede negar la violencia machista", ha zanjado.

La disputa se ha producido cuando en el programa se debatía sobre el expediente abierto a la operadora del 016 que regañó a Gloria Santiago. La diputada de Podemos por el gobierno balear denunció haber sufrido acoso sexual cuando realizaba sola el Camino de Santiago.