Canarias abre la vacunación sin cita para quienes estén pendientes de recibir la segunda dosis

Para ello, cada uno de los puntos de vacunación reservará un horario y tendrá un cupo máximo de vacunas reservadas que se administrarán hasta final de existencias, compaginando este sistema con la administración de dosis con cita según las agendas establecidas para los distintos grupos etarios que están en proceso de vacunación, según ha informado la Consejería en nota de prensa.

Respecto a los tiempos de espera para administrar la segunda dosis varían en función de la vacuna recibida, de tal forma que para la de Pfizer deben transcurri 21 días desde la inoculación de la primera dosis, 28 días en el caso de Moderna, y de 8 a 12 semanas para la vacuna de Astrazeneca.

La vacunación no puede adelantarse al intervalo de espera fijado entre primera y segunda dosis, de manera que quienes acudan a la vacunación sin cita deberán cumplir necesariamente este requisito para completar su pauta vacunal.

Asimismo, desde Sanidad se recuerda que todos los residentes en Canarias podrán vacunarse en una isla distinta a la que estén adscritos en su tarjeta sanitaria y en la que se encuentren desplazados temporalmente, ya sea por motivos laborales o de ocio con el fin de facilitar el acceso a la vacuna a toda la población.

En cuanto a los residentes que estén pendientes de recibir la segunda dosis de Moderna han de tener en cuenta que "no hay disponibilidad de esta vacuna en los puntos habilitados para vacunación sin cita en las islas no capitalinas", de tal forma que se recomienda a las personas que se encuentren desplazadas temporalmente o vayan a desplazarse a en una isla no capitalina que lo tengan en cuenta.

Los puntos de vacunación sin cita en Gran Canaria de lunes a domingo son el Terrero de Lucha Pedro Hidalgo de 09.00 a 13.00 horas (300 dosis cada día); Infecar de 15.30 a 18.00 horas (250 dosis cada día); el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de 11.00 a 19.00 horas (300 dosis cada día); y ExpoMeloneras de 15.30 a 18.00 horas (250 dosis cada día).

Asimismo de lunes a viernes se podrá acudir al Centro de Salud Miller Bajo de 08.00 a 11.00 horas (200 dosis cada día); la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín de 09.00 a 11.00 horas (100 dosis cada día); el Centro de Salud de Escaleritas de 12.00 a 14.00 horas (180 dosis cada día); el Pabellón Juan Vega Mateos de Gáldar de 12.00 a 14.00 horas (100 dosis cada día); y el Centro de Salud Cono Sur de 16.00 a 18.00 horas (80 dosis cada día).

Además de martes a viernes se podrá en el Terrero de Lucha Santa María de Guía de 08.30 a 10.30 horas excepto los miércoles de 13.30 a 15.00 horas (100 dosis cada día); el Centro de Salud Calero de 09.30 a 13.00 horas (120 dosis cada día); el Centro de Mayores de Teror de 11.00 a 13.30 horas (80 dosis cada día); el Centro de Mayores Mirador de la Villa de Santa Brígida de 12.00 a 13.00 horas (60 dosis cada día); y el Centro de Salud San Gregorio, de 12.00 a 14.00 horas (120 dosis cada día).

En cuanto a Tenerife, los puntos de vacunación sin cita previa de lunes a domingo son el Pabellón Santiago Martín de 09.00 a 19.00 horas (350 dosis cada día); y el Hospital Universitario de Canarias: de 09.00 a 18.00 horas (300 dosis al día); mientras que de lunes a domingo de 1500 a 19 horas se vacunará en el Recinto Ferial de Tenerife (400 dosis cada día); en el Anexo del Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna (300 dosis cada día); en la Casa del Emprendedor de Los Realejos (200 dosis cada día); en el Magma (200 dosis cada día); y en el Centro Tecnológico (CTcan) de Candelaria (200 dosis cada día).

Y de lunes a viernes de 15.00 a 19.00 horas en el Hospital del Norte (160 dosis cada día); y en el Consultorio Local de Garachico (160 dosis cada día).

En La Palma podrán acudir de lunes a viernes a los puntos de vacunación habilitados en el Pabellón Municipal de El Paso y el Pabellón Roberto Rodríguez Estrello en Santa Cruz de La Palma, donde se dispondrá de un cupo máximo de 200 dosis de la vacuna contra la COVID-19 en cada punto, que se administrarán de 10.00 horas a 13.45 horas hasta final de existencias.

Por su parte, en El Hierro pueden acudir sin cita previa al punto de vacunación instalado en el Hospital Nuestra Señora de los Reyes de 09.00 a 13.30 horas de lunes a viernes; en Lanzarote pueden acudir sin cita previa al punto insular de vacunación en el anexo al Centro de Salud de Valterra de 13.00 a 18.00 horas, de lunes a domingo.

En Fuerteventura, se puede acudir de lunes a viernes a los puntos de vacunación del Palacio de Congreso en Puerto del Rosario, de 11.00 a 13.30 horas, y en este punto también los martes, miércoles y jueves en horario 15.00 a 19.00 horas; al Centro de Mayores de Morro Jable de 13.00 a 14.00 horas, a las instalaciones del Muelle en Gran Tarajal, de 13.00 a 14.15 horas y en el Centro Josefina Pla de La Oliva los lunes, jueves y viernes de 15.00 a 17.00 horas y martes y miércoles de 10.00 a 12.00 horas.

En La Gomera, se recomienda llamar al 922 140 255 para informarse de los puntos itinerantes de vacunación y sus horarios habilitados en cada momento.

De todos modos, las personas que aún no tengan cita asignada para recibir la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 también pueden solicitarla llamando al 012 (o en el 928 301 012 o 922 470 012), y en el apartado miCitaPrevia de la web miSCS, el portal de servicios digitales personalizados para usuarios del SCS.