"Impresioning" y "bumping": las técnicas de moda que los ladrones utilizan este verano para robar sin dejar huella

La Policía Nacional ha detectado que las técnicas "impresioning" y "bumping" son las más utilizadas este año por los ladrones que aprovechan los meses de verano para robar en domicilios aparentemente vacíos y no dejar huella en la cerradura.

Así lo han informado a Efe fuentes policiales, que detallan cómo los asaltantes suelen hacer un seguimiento previo para confirmar que la vivienda está vacía y acceder con una mayor facilidad. Durante este verano, los agentes aseguran que las tradicionales técnicas del forcejeo de la cerradura o el "resbalón" (utilizar una lámina de plástico para abrir) han dado paso al "impresioning" y el "bumping", más sofisticadas y menos "aparatosas".

En la primera, los ladrones introducen una lámina de metal en la cerradura para conseguir el molde y así realizar una copia no autorizada de la llave de entrada. Esta técnica no deja huella a primera vista y solo ataca al bombín interior. Por otro lado, se ha denominado "bumping" a la técnica que usan algunos asaltantes al introducir una llave maestra en la cerradura mientras se golpea con un martillo para que salten los pistones de la puerta y la llave pueda girar y abrir.

En esta técnica estaba especializado el grupo criminal que ha desarticulado la Policía Nacional este mes en Madrid tras haber cometido decenas de robos en domicilios. No obstante, otros ladrones siguen accediendo a viviendas a través de terrazas y balcones, especialmente en urbanizaciones.

No dar pistas de que no estamos en casa

Para evitar estos asaltos, la Policía recomienda a los ciudadanos que no dejen indicios del abandono temporal de su hogar durante las vacaciones. Entre otros consejos es importante no filtrar demasiada información privada en redes sociales, así como no dar pistas -persianas cerradas a cal y canto o dejar el teléfono fijo activado- de la ausencia.

También recomiendan que una persona de confianza se encargue de revisar la puerta del domicilio, ya que los asaltantes pueden dejar alguna marca para saber si la vivienda está habitada. Si es el caso, se debe llamar al 091. Asimismo, es aconsejable que esta persona recoja de forma periódica la correspondencia del buzón.