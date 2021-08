La pandemia agrava el acceso de los jóvenes al mercado laboral y retrasa su emancipación

Según este estudio, desde el 2008, año en el que comenzó la última crisis económica, la juventud ha sufrido "las peores consecuencias en el empleo, dañadas con políticas de austeridad; y en 2020 con la llegada de la pandemia, la situación se ha agudizado aún más".

Los datos del sindicato sobre el empleo joven en la provincia de Málaga revelan la "elevada temporalidad": en julio, el 97 por ciento de los contratos a jóvenes son temporales, por ser el malagueño un mercado laboral "orientado al sector servicios y al turismo", afectado aun por las consecuencias derivadas de la COVID-19.

En el informe, presentado en rueda de prensa por las secretarias de Igualdad de Oportunidades y de Trato de UGT Málaga, Cristina García; y la responsable de Juventud, Sara Salor, se evidencia también "la mayor dificultad de las mujeres para acceder al mercado laboral tras graduarse, aunque superan en más de 21 puntos porcentuales a los hombres egresados".

Por géneros, la diferencia más significativa de representatividad en los estudios se da en las ingenierías y arquitectura en favor de los hombres. Por el contrario, Ciencias de la Salud presenta una tasa de inserción superior en las mujeres, han señalado.

Para ellas, no obstante, se alude a un menor número de contratos y con mayor temporalidad "desde que empiezan a trabajar". "Los contratos registrados en junio de 2021 a menores de 25 años son en total 13.839, de hombres 7.423 y de mujeres 6.416. De los indefinidos (4.515), 586 fueron firmados por menores de 25 años, 339 hombres y 247 mujeres", han agregado.

La búsqueda de empleo también se alarga para los más jóvenes puesto que, según el estudio, un 16,46 por ciento tardan dos o más años en encontrar un puesto de trabajo.

En cuanto a los salarios, antes de la pandemia, en 2019, los menores de 25 años en Andalucía ganaron de media 11.639 euros; una "brecha salarial" a la que culpan de la normativa laboral, "que hace estragos en las generaciones más jóvenes".

CAE LA EMANCIPACIÓN

Otra consecuencia de la precarización e inestabilidad del empleo, el paro, los bajos salarios y los elevados precios de la vivienda y de los alquileres es la decreciente tasa de emancipación. En el informe se pone de manifiesto que en 2020 esta tasa alcanzó el 15,8 por ciento, el dato más bajo de los últimos 22 años.

En Andalucía, tan solo el 14 por ciento de las personas menores de 30 años había abandonado el hogar familiar en el segundo trimestre de 2020, mostrando la tasa de emancipación más baja de todas las comunidades autónomas.

Desde UGT Málaga han lamentado que esta realidad se haya normalizado, siendo el paro juvenil "un grave problema para toda la sociedad, especialmente para los y las jóvenes y en el futuro, para el sostenimiento de nuestro sistema de bienestar".

También han criticado que no se hace "nada" para que la población más joven se quede en su comunidad o su país "a buscarse la vida". "Los planes de empleo no funcionan y no llegan a todas las personas", han lamentado las sindicalistas.

MEDIDAS

En su informe, UGT Málaga propone una serie de medidas para el empleo joven, que pasan por mejorar la calidad del mismo para el conjunto de la población, solicitando que se derogue la reforma y se suba el Salario Mínimo Interprofesional, "que beneficiaría a quienes menos cobran, entre ellos los más jóvenes".

También apuestan por el desarrollo de sectores económicos que generen empleo estable: "Es necesario un cambio de modelo productivo en Málaga. Apostar por la Formación Profesional orientada a los sectores en auge en nuestra provincia: tecnológico, logístico, agroalimentario y turismo de calidad".

Otra de las reivindicaciones de UGT es "frenar el abuso en la utilización de las prácticas extracurriculares con la intención de cubrir puestos de trabajo de la plantilla". Para ello, reclaman a la Administración un refuerzo de la Inspección de Trabajo.

Por último, desde el sindicato han exigido políticas de vivienda "para que esté al alcance de la clase trabajadora y especialmente de los y las jóvenes, que teniendo un empleo no pueden independizarse".