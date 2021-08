O Grove, único municipio en nivel máximo, achaca la decisión a razones "políticas": "la etiqueta es una losa"

Y es que el municipio pontevedrés es el único ayuntamiento gallego que permanecerá en el nivel máximo de restricciones a partir de este sábado, cuando las nuevas medidas entren en vigor.

Como consecuencia de esta situación, en O Grove, los locales de ocio nocturno solo tendrán servicio de terrazas con aforo al 50 % y hasta las 1,00 horas, y el resto de hostelería podrá ocupar el 30 % de su aforo en interior (con requerimiento de certificado Covid a los clientes) y el 50% en terrazas. Igualmente, las reuniones de grupos de personas se limitarán a 6 en interior y 10 en exterior, y no se permitirán reuniones de no convivientes entre las 1,00 y las 6,00 horas.

"Lo siento, pero los argumentos dados por el conselleiro de Sanidade no me valen", ha insistido Cacabelos sobre las explicaciones ofrecidas este martes por Julio García Comesaña en rueda de prensa, que ha calificado de "indignantes".

El regidor municipal ha recordado que son tres -O Grove, Sanxenxo y Viveiro- los ayuntamientos que superan los 500 puntos de incidencia acumulada a 14 días y que están por debajo de los 250 a siete días, "pero el único que no baja de nivel es O Grove".

"Cuando le pregunto al conselleiro me dice que nuestra evolución es positiva, pero que Sanxenxo tiene una ligeramente más favorable, que achaca a brotes, vínculos familiares, etc. Criterios subjetivos y no meramente objetivos como son los datos", ha apuntado Cacabelos, que lamenta la "losa" con la que carga ahora O Grove.

"Pese a presentar datos similares, somos los únicos en nivel máximo y eso, por mucho que el conselleiro diga que las medidas son parecidas a las del nivel alto, es un estigma, una losa para la gente que ya se piensa si venir o no. Estamos marcados como punto negro de Galicia", ha denunciado el alcalde.

En este sentido, José Cacabelos ha señalado que algunos hoteles locales, al poco tiempo de comparecer Comesaña este martes en rueda de prensa, recibieron múltiples mensajes de turistas preguntando si se podría visitar O Grove este fin de semana -"el fin de semana grande de agosto"- y si deberían cancelar, entre otras cuestiones.

SANTIAGO Y OURENSE, A NIVEL MEDIO

En una situación muy diferente se encuentran las ciudades de Santiago de Compostela y Ourense, las únicas grandes urbes de la Comunidad que bajan desde el nivel alto de restricciones al medio.

A partir de este sábado, los dos ayuntamientos podrán reabrir los locales de ocio nocturno con horario hasta las 3,00 horas, y con la obligación de presentar certificado Covid (de vacunación o PCR negativa) por parte de los clientes que accedan al interior, donde el aforo se limita al 50 %, mientras que es del 100 % en caso de terraza exterior.

En el resto de establecimientos hosteleros, se permitirá un aforo del 50% en el interior (sin servicio de barra) y el mismo para las terrazas, sin obligación de certificado Covid. Asimismo, en este nivel medio, se restringen a 6 personas las reuniones en interior y a 10 en exterior, y no se permiten reuniones de no convivientes entre las 3,00 y las 6,00 horas.

El alcalde en funciones de la capital gallega, el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Turismo, Sindo Guinarte, ha calificado la decisión de "muy buena noticia", que ha justificado en dos sentidos.

Por una parte, Guinarte, consultado por Europa Press, ha indicado que "para los locales hosteleros y de restauración implica una mayor facilidad de acceso y, por tanto, una mayor capacidad de su actividad económica tras un largo periodo con limitaciones en su desempeño".

Además, el alcalde en funciones ha destacado la "buena imagen" que trasmite la relajación de restricciones en la ciudad, "segura desde el punto de vista sanitario". "Somos la ciudad con mejores datos de todas las urbes gallegas y es muy bueno que la gente que nos visita se lleve esa imagen, que es real", ha apuntado Guinarte, que ha aprovechado para agradecer a la población y al sector de la hostelería su "responsabilidad".

Desde el Ayuntamiento de Ourense, por otra parte, se han limitado a trasmitir su "respeto" por las decisiones tomadas por las autoridades. "El alcalde de Ourense respeta las decisiones de las autoridades sanitarias y hace un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla con las restricciones para frenar esta pandemia", ha señalado el Gobierno local.