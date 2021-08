El ayuntamiento de Sitges ha prohibido un cartel con penes de una tienda de gofres eróticos. La administración asegura que la "decoración fálica" incumple la ley y pide a su propietario que retire el cartel o se le aplicará una multa.

El cartel de la fachada está formado por el nombre de la cadena y el dibujo de un pene, el consultorio pide que se retire y que se cubra el escaparate de cristal con un material opaco para que los transeúntes no vean el producto en forma de órganos genitales desde la calle.

Por ello, este miércoles, el programa Espejo público ha entrevistado a Andrea Suárez, propietario de La Verguería, que ha defendido que no tienen previsto retirar el cartel de su negocio. El dueño del negocio ha explicado que la administración recurre a una ley de 1982 que prohíbe la exposición pornográfica, pero justifica que su fachada y sus productos no son contenido pornográfico, ya que solo se trata de postres eróticos.

Suárez ha apuntado que las razones de la administración para pedir la modificación de la fachada no son meramente por cuestiones legales. El entrevistado ha acusado a la alcaldesa, Aurora Carbobell, de tener una guerra personal hacia su negocio. "La alcaldesa, de Esquerra Republicana de Cataluña, vive justo enfrente del local justo enfrente, es decir, yo me asomo y veo su balcón, yo creo que al final es algo personal", ha comentado el propietario.

El colaborador Diego Revuelta ha explicado que Andrea cree que la dirigente municipal tiene un problema personal porque vive enfrente y, también, porque él es actor porno. No obstante, el invitado lo ha desmentido: "No tiene nada que ver porque, por ejemplo, el propietario de la competencia no tiene da que ver con este mundo y seguro que también ha tenido algún problema. Por ejemplo, en Mallorca, Vox se metió para intentar quitar el exponer los productos", finalmente los juzgados de Mallorca rechazaron la denuncia.

Para defender su teoría de que se trata de una guerra personal, el invitado ha contado que la administración tiene que capar el sonido de sus tres televisores, "aunque yo tengo las televisiones en silencio", ha añadido. Asimismo, Andrea ha detallado que también se le exige un informe que compruebe que el aire acondicionado funciona correctamente, requisito que solo se pide en la apertura del local.

🔴Andrea Suárez, propietario de 'La Verguería', denuncia que la lucha contra el cartel de la gofrería es personal



"Es un problema personal porque me están pidiendo que cape el sonido de las teles cuando están en silencio y quieren un control del aire acondicionado" pic.twitter.com/WfSNmItB5w — Espejo Público (@EspejoPublico) August 11, 2021

A pesar de problemas aislados como este, el éxito de la cadena sube como la espuma, ya tienen tiendas en Sitges, Sevilla, Mallorca y Zaragoza y, según ha asegurado Suárez, abrirán más tiendas. "Al final es el amor y la gente que viene a disfrutar a la que tengo que agradecer el éxito que estamos teniendo", ha terminado Andrea.