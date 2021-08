Violeta Mangriñán sufre un ataque de pánico y advierte a sus seguidores: "No son algo normal"

Violeta Mangriñán se ha mostrado siempre cercana en sus redes sociales, a pesar de las críticas que llega a recibir a diario. Tanto es así que la exconcursante de Supervivientes acerca a sus casi dos millones de seguidores a su intimidad.

Este pasado martes, la televisiva ha querido concienciar a sus fans sobre la salud mental, un tema que es recurrente en las rede sociales de la joven, ya que habla de ello a menudo debido a que ella padece de ansiedad, además de un Trastorno Alimenticio.

La extronista se ha sincerado a través de una story en su cuenta de Instagram, en la que en varios párrafos ha contado el percance que sufrió el martes por la tarde mientras se encontraba grabando para sus redes sociales.

Captura de pantalla de la 'story'. INSTAGRAM / Violeta Mangriñán

"Es la primera vez que me pasa y como cada vez que muestro mis debilidades en RRSS, soy consciente (por experiencia) que probablemente me arrepienta. Esta tarde me disponía a grabar unos vídeos de trabajo. Tenía que grabar el reels, grabar un vídeo para YouTube, grabar un vídeo de trabajo y entrenar...", contextualiza la influencer.

Pero lo complicado para Violeta fue el momento de ponerse con sus tareas, ya que en el siguiente párrafo confiesa el ataque de pánico que ha sufrido: "No penséis que es una tontería porque ha sido horrible, horrible. Se me paraliza el cuerpo, me tiemblan las manos y la cabeza va, pero el cuerpo no me responde".

Para la valenciana, aunque ha sido algo nuevo, también ha confesado que ella está acostumbrada a los ataques de ansiedad, pero que el último episodio que ha vivido no quiere llegar a normalizarlo.

"Los ataques de pánico no son algo normal. No quiero aprender a vivir con eso, no quiero que me vuelva a pasar", ha explicado la joven, para después contarle a sus seguidores que acabó el día sin hacer nada y con "un bajón".

Finalmente, Violeta ha querido recalcar que su confesión quiere que sirva para ayudar a otras personas que también pasan por lo mismo: "(...) Ha sido tan feo para mí que si a alguien más le pasa, que entiendo que por desgracia será a miles de vosotros, deciros que no estáis solos".