Se acaba la mayor pesadilla para los vecinos del municipio de Masalfasar en Valencia. Los okupas que llevan meses haciendo la vida imposible a varias personas de esta pequeña localidad han abandonado este miércoles la vivienda que estaban ocupando ilegalmente desde hacía casi medio año. Y lo han hecho tras recibir una suculenta cantidad de dinero por parte de la entidad bancaria dueña de la propiedad.

La salida de los inquilinos morosos se ha producido alrededor de las 11.00 horas después de una larga negociación con el administrador del banco. Alrededor de las 9.00 horas Stilian, el okupa que más problemas habría causado a los vecinos, se ha parado a hablar con la prensa para anunciar la decisión de marcharse de la vivienda. Los periodistas han apuntado a una extorsión por su parte y la de su pareja para que los vecinos les diesen dinero a cambio de que se marcharan del pueblo. No obstante, el moroso ha negado la información.

"Les pedí que si querían aportar lo podían hacer, nada más", ha aclarado el entrevistado. Una reportera ha insistido en la idea de que si no pagaban no se marchaban y él ha reaccionado: "No, así no es exactamente. Pedí que aportaran si querían para que nos marcháramos antes". En ese momento, ha aparecido en escena el administrador, la persona enviada por la entidad bancaria para realizar las negociaciones, y Stilian ha pedido que no se le sacara en directo.

José Manuel Villa ha explicado que no puede dar ninguna información, ya que son datos privados del inquilino, pero ha confirmado la marcha de los okupas. A pesar de que ni el okupa ni el banco han dado cifras, el equipo de Antena 3 ha podido averiguar, según lo que afirman los vecinos, que la cantidad que podrían haber recibido los inquilinos morosos ronda los 3.500 euros. Este tipo de gestiones no son habituales por parte de las entidades bancarias, los colaboradores de Espejo público han explicado que los bancos no pagan a los okupas y que este caso es una caso excepcional.

Tras su marcha, Fermín y María, el matrimonio que denunció a los morosos por múltiples amenazas, han salido a hablar con la prensa. El pasado viernes, el okupa fue detenido después de que circulara con su vehículo sin carnet de conducir. Al parecer, una patrulla de la Guardia Civil le dio el alto y este vecino les embistió para darse a la fuga. Tras una persecución fue detenido, aunque finalmente fue puesto en libertad.

Fermín, el vecino del okupa con el que ha convivido pared con pared, ha explicado en directo que no era la primera vez que los okupas prometían que iban a marcharse, pero que esta vez ha sido cierto, según ha narrado. Además, unos trabajadores de seguridad privada estaban instalando una alarma y tapiando la vivienda para que no vuelva a ser ocupada.

"Lo que la justicia no ha podido conseguir, lo han conseguido los medios y la presión del pueblo", ha añadido. "Ya por lo menos vamos a poder dormir un poco más tranquilos, aunque el miedo en el cuerpo siempre lo vamos a tener", ha comentado María, que acaba de dar a luz.