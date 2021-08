Rosa Villacastín y Fran Rivera cierran filas contra Isabel Pantoja en 'Lazos de sangre': "Es más mala que un rayo"

👉🏼@RosaVillacastin, retrata a Isabel Pantoja: “El día que muere Carmen Ordóñez, le dije a Julián Muñoz que había muerto y ella dijo: ‘bueno, sabré yo de esa…’. (…) Es la persona más mala que he conocido. Trae desgracias por donde va”.



No me sorprende nada… | #LazosMarbella pic.twitter.com/teaGOVWGaR