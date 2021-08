Mujeres Cineastas critican al Festival de San Sebastian por dar a Johnny Depp el Premio Donostia: "No es el momento"

Un día después de conocerse que el actor estadounidense Johnny Depp recibirá el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, la presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Cristina Andreu, ha criticado lo inoportuno de premiar a un actor inmerso en plena batalla judicial tras haber sido acusado de malos tratos.

“Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ellahabía mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, ha contado a EFE la cineasta.

El certamen donostiarra, que celebrará su 69 edición del 17 al 25 de septiembre, hizo público el premio este lunes tras considerar que el intérprete de 58 años es "uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea". Depp recogerá el galardón en una ceremonia el 22 de septiembre en el auditorio del Kursaal.

“El premio Donostia es a toda una carrera, otra cosa sería que en una película protagonizada por él ganara el premio del jurado, ahí ya sería otra cosa. Pero a toda una trayectoria, en este momento, no nos parece que es lo más oportuno”, apunta Andreu, que recibió la noticia con sorpresa.

“Podíamos no haber dicho nada, pero cuando hemos firmado con el festival la carta de paridad en el cine nos parecía un poco de cobardes quedarnos calladas”, ha agregado la representante de la mayor asociación de mujeres cineastas de España.

El premio llega un año después de la visita de Depp al Zinemaldia para presentar Bebiendo con Shane MacGowan, de Julien Temple, en cuya producción había participado y que obtuvo el Premio Especial del Jurado.

Depp, que suma tres nominaciones a los Óscar y que ha obtenido un Globo de Oro, entre otros muchos galardones, está inmerso desde hace años en una lucha judicial con su exesposa, la también actriz Amber Heard.

El pasado marzo el Tribunal británico de Apelaciones rechazó admitir a trámite un recurso elevado por el actor contra un fallo de 2020 que lo acusaba de haberla maltratado. Depp quería recurrir el dictamen del Tribunal Superior, que rechazó su demanda de libelo contra el periódico The Sun, que lo había acusado en un artículo en 2018 de ser "un maltratador de esposas", detallando diversos presuntos incidentes violentos contra Heard.

En esa decisión, el tribunal, que escuchó el testimonio de ambas partes en un juicio que causó gran revuelo en el Reino Unido, dijo que las acusaciones vertidas contra Depp en el diario eran "sustancialmente ciertas" y consideró que 12 de las 14 agresiones que se le atribuían "habían ocurrido".

A raíz de este fallo, la productora cinematográfica Warner Bros retiró al actor del reparto de la tercera entrega de la franquicia Animales fantásticos, escrita y producida por JK Rowling, autora de los libros de Harry Potter, que debe estrenarse en 2022