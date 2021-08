Tras las numerosas intervenciones en los medios de comunicación de Saray Montoya, la investigación sobre la pelea familiar continúa abierta para la Policía Local y, según ha contado el abogado de los supuestos agresores, la exconcursante de Supervivientes habría contado una historia muy alejada de la realidad.

Montoya, conocida por el reality Gypsy Kings, reveló la pasada semana que ella y su hija Nairia habían sido apuñalas con unas tijeras por su suegro y su cuñado. Una agresión, según la exsuperviviente, planeada para vengarse de su marido, que se negaba a visitar a una hermana suya en el hospital.

Sin embargo, Ricardo Cozo, abogado de los acusados, ha explicado en El programa del verano una versión muy diferente de los hechos. Para empezar, asegura que fue la influencer la que incitó la reyerta familiar.

Cozo ha revelado un dato desconocido hasta ahora. Saray, junto a su madre, su marido y su hija, en dos ocasiones anteriores habían amenazado a su familia política con ir a "agredirlos con más gente".

El día del altercado, según el abogado, acudió a casa de sus cuñados, Nicolás hijo y Marina, con "tijeras de costura". "Al ver que no estaban allí, cortaron la ventana y la puerta con esas tijeras", relata el letrado. "Después fueron a casa de la madre de Marina, donde les esperaron y amenazaron de que les iban a matar".

La pelea tuvo lugar finalmente cuando se encontraron en el Cerro del Águila: "Según dicen mis clientes, Saray fue con las tijeras a agredir a Marina", ha revelado. Los testigos aseguran que la agresividad fue tal que "Nicolás tuvo que actuar en defensa de su mujer, que casi la matan entre varios".

El abogado de los acusados recalca que sus clientes no están en paradero desconocido y se encuentran a la espera de que los llamen a declarar #PdV10A https://t.co/mVt61tr4ir — El programa del verano (@elprogramadear) August 10, 2021

Por lo tanto, la historia de victima de Saray no se sostiene en la denuncia que la familia de su marido ha interpuesto. Además, el abogado duda de que Saray haya puesto una denunciar realmente, pues no les ha hecho llegar ninguna copia ni ningún parte de lesiones. "Es más, no sabemos a quién ha denunciado. Esta parte no sabe cuáles son los hechos con exactitud ni las horas exactas", ha recalcado.

La única prueba de que Saray haya acudido a la Policía son las declaraciones que ha hecho a los medios. La modista también afirmó que su suegro y su cuñado estaban en paradero desconocido cuando, según Cozo, es todo lo contrario. Los dos están dispuestos a colaborar y se consideran, junto a Marina, las verdaderas víctimas del altercado.

"Hay contradicciones que no entendemos", ha continuado. Por ejemplo, el suegro de Saray no estuvo en ningún momento en el lugar de los hechos. Ella aseguró que este la había incluso mordido, pero después dijo que había sido su cuñado.

"La animadversión de esta familia contra mis representados se basa en muchos hechos que vienen de antaño por motivos económicos y personales y que son cuestiones que habría que analizar como motivación de estos hechos", ha concluido el abogado que ha aportado como pruebas la denuncia impuesta en un juzgado de Sevilla.