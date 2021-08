Xunta ve "atacada" su vacunación y dice no saber si 8.700 dosis para compensar son del lote que avanzó Sánchez

En su intervención, el conselleiro ha insistido en que, según los datos que le facilitó el Ministerio de Sanidad, Galicia se mantendrá ajena a esas dosis anunciadas "a bombo y platillo" por Sánchez, aunque posteriormente ha introducido un matiz, al ser preguntado por la procedencia de las 8.700 vacunas de Pfizer enviadas a la Comunidad para compensar la reducción de Moderna.

"Como no sabemos cómo se van a distribuir, no sabemos si estas 8.700 de Pfizer para compensar la reducción de Moderna corresponden a esos 3,4 millones o a otro grupo. Que 8.700 vacunas no dificulten la visión de que Galicia no recibe ninguna dosis de los 3,4 millones anunciados", ha respondido, al tiempo que ha vuelto a reclamar "transparencia" e "información" sobre los criterios de reparto.

Más allá, sobre la reprogramación que ha supuesto los últimos datos del Ministerio de Sanidade, ha aludido a 10.000 dosis de Moderna. En concreto, ha explicado que ha habido que reprogramar la inyección de unas 10.000 primeras dosis de Moderna, para así poder garantizar la administración de segundas dosis en personas pendientes de completar la pauta, y ha asegurado que "es la tercera vez" que hay que reajustar la programación de vacunas de Moderna.

Además, en el marco del debate sobre el lote a mayores de Pfizer, ha desmentido que la comunidad gallega haya sido la que más dosis ha recibido en el proceso de vacunación. De hecho, ha remarcado que hay incluso varias por delante.

En todo caso, ha señalado que la campaña de inmunización se mantendrá por franjas de edad con las dosis que vayan llegando desde el Gobierno de España, y con el criterio de reservar en torno a un 10 por ciento para las autocitas y el resto para el sistema de citación 'forzada' por SMS.

