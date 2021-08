El Gobierno de C-LM financiará plazas de la vivienda tutelada de mayores de El Torno (Ciudad Real)

"Es lógico que el Gobierno regional se comprometa cuando un ayuntamiento hace una puesta tan importante por mantener en la cercanía a las personas mayores para que no tengan que abandonar su municipio. Por tanto, tienen todo el apoyo de la Junta y lo van a tener financieramente porque es la forma de hacerla viable y de que la gente mayor no se tenga que ir de su pueblo", ha dicho la consejera, que ha asegurado que el Gobierno regional casi ha triplicado la inversión en ayuda domicilio en esta misma localidad para que las personas puedan estar más tiempo en su domicilio.

En la visita que ha realizado a la Eatim ciudadrealeña ha anunciado que, en las próximas semanas, el Ejecutivo licitará la cubierta de la pista deportiva anexa al colegio 'Nuestra Señora de Guadalupe' con un presupuesto de 220.000 euros y cuyas obras podrían realizarse "a lo largo del otoño-invierno".

Estas obras, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, completarán la inversión de casi 600.000 euros que ya se hizo en la pasada legislatura para construir el nuevo colegio 'Nuestra Señora de Guadalupe', de manera que al final de esta legislatura, solo en materia educativa se habrán invertido más de 800.000 euros.

A esta inversión hay que sumar otras como los 100.000 euros destinados a la formación de ocho mujeres durante seis meses en el ámbito sociosanitairo para que tengan una oportunidad de empleo (Programa de Recualificación y Reciclaje Profesional Recual).

"Esto es muy importante y señala una de las prioridades que tiene el Gobierno regional que es no olvidarse de las zonas rurales de Castilla-La Mancha. No olvidarnos de que más del 40 por ciento de la población de la región vive en el ámbito rural y que no solamente hay que intentar que tengan oportunidades de empleo sino también en que tengan servicios homologables a la población a la población que vive en el ámbito urbano", ha dicho la consejera al respecto.

INVERSIÓN QUE SUPERA EL MILLÓN

La consejera ha destacado que el actual Ejecutivo ha invertido en El Torno más de 1.100.000 euros. Además, también se ha rehabilitado la carretera CM-403 "algo que no solo favorece a esta localidad sino también a otras como Pueblo Nuevo y Porzuna, pues en definitiva de lo que se trata es de que, aunque haya mucha más población en las ciudades grandes o los pueblos grandes, el ámbito rural es muy importante".