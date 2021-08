Adelante Málaga propone medidas para impulsar "barrios verdes frente a la emergencia climática"

El concejal de la confluencia de IU y Podemos Nicolás Sguiglia ha señalado en un comunicado que "los informes científicos lo dicen claro: hay que actuar con urgencia, valentía y presupuestos frente al cambio climático".

"Hay que pasar de la propaganda y las chapitas en la solapa a los hechos concretos. Trabajaremos junto a la ciudadanía por una Málaga Verde y para que el Ayuntamiento sea un ejemplo en la defensa del medio ambiente", ha señalado.

En este punto, ha alertado de que "nos jugamos el futuro y no hay planeta B. Quienes no entiendan la urgencia y la emergencia climática, no estén dispuestos a actuar y no sepan o quieran tomar medidas al respecto, no deberían gobernar nuestra ciudad. El Partido Popular está demostrando ser un obstáculo para avanzar hacia una Málaga Verde".

Junto con el refuerzo del arbolado y las zonas verdes en los barrios, la confluencia ha presentado otras propuestas de cara a los presupuestos que se enmarcan en el Plan 'Málaga verde', entre las que se incluyen la renaturalización del Guadalmedina, la creación de 35 kilómetros de carriles-bici en 2022 o la gratuidad de los billetes de la EMT para menores de siete años.

Por su parte, la viceportavoz de Adelante Málaga, Remedios Ramos, ha subrayado que "el alcalde parece más interesado en grandes pelotazos urbanísticos que en afrontar los grandes retos que tiene la ciudad y mejorar la vida de los vecinos".

"Es preciso invertir en los barrios y sus zonas verdes, apostar por la movilidad sostenible, crear un auténtico cinturón verde. Hay propuestas y recursos para ello, solo falta voluntad política", ha dicho, añadiendo que "el informe del IPCC de la ONU presentado es escandaloso y pone de manifiesto dos cuestiones, que el cambio climático es causa de la actividad del ser humano y que su reversión está, precisamente, en manos del ser humano; es necesario actuar, es necesario actuar ya".