VÍDEO: PSOE cree que si el PP solo habla de COVID-19 es que "el Gobierno de Page lo está haciendo de fábula"

De este modo ha reaccionado Maestre después de que el vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, haya lamentado que el Gobierno regional "hable de recuperación de la pandemia cuando las cifran están indicando todo lo contrario", pues ha asegurado que los datos de contagios son similares a los de principios de año.

"Cuando vemos que un día tras otro el PP no se sale del guión que ha escrito su dirigente regional, Paco Núñez, y dice una y otra vez que no se cree los datos y pone en cuestión a los organismos oficiales, lo que nos hace pensar es que en Castilla-La Mancha va todo fenomenal en todos los sentidos. Si el único mensaje que día tras día trasmite el PP de Castilla-La Mancha es que no se cree unos datos que son oficiales, es que en la región el Gobierno de García-Page lo está haciendo de fábula", ha defendido en rueda de prensa.

Y es que, a juicio de la portavoz de los socialistas castellanomanchegos, el hecho de que el PP solo hable de lo mismo le recuerda a la película 'El día de la marmota'. "Seguro que existe esa impresión entre los castellanomanchegos y en España, porque el PP está inmerso en el eterno día de la marmota en torno a la situación que sufrimos todos a causa de la pandemia, que nos ha preocupado y nos sigue preocupando y trabajamos para superarla. Pero la vida sigue y hay muchas más cosas de las que hablar", ha defendido.

Dicho esto, ha condenado que los 'populares' no hablen de empleo ni de la vuelta al cole, tampoco de sanidad o servicios sociales. "El PP no habla de eso y solo es capaz de decir que no se cree que en la región más del 65,5 por ciento de las personas estén inmunizadas, dato que ofrece el Gobierno en base a los datos que transmiten los profesionales sanitarios. El PP cuestiona incluso la labor de estos profesionales", ha criticado.

Por todo ello, Maestre ha dicho que es "una pena" que en un tiempo en el que los ciudadanos piden a los políticos seriedad, responsabilidad, altura de miras y corresponsabilidad "lo único que vemos en el PP es el eterno deseo de que las cosas vayan mal en Castilla-La Mancha pensando que a ellos les va a ir bien".

"Nosotros seguiremos a lo nuestro, que es trabajar, para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas de las personas derivadas del virus. Es cierto que la pandemia está volviendo a remitir, que estamos alcanzando el nivel de inmunización previsto, que estamos cumpliendo con nuestra palabras", ha añadido la también europarlamentaria.

Dicho esto, ha asegurado que los ciudadanos quieren "más" de lo que ofrece el PP, pues considera que no solo quieren saber los porcentajes de vacunados y de los datos de incidencia del COVID, sino que "la cosa siga funcionando, la vida les vaya bien y hablar de cosas que el PP no habla, como el recibo de la luz".

"Los ciudadanos de esta tierra quieren políticos serios que sientan el pulso de lo que quieren los ciudadanos, que quieren que vaya todo bien. Pero es imposible si el PP, a diario, habla mal de nuestra tierra. Más seriedad y más compromiso con la gente de la tierra", ha terminado añadiendo Maestre.