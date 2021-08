Anabel Pantoja está que arde. La colaboradora de Sálvame ha sacado las uñas para defenderse de los comentarios de algunos de sus compañeros de cadena respecto a la relación que mantiene con su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera. Tras el enfrentamiento con el Dj en directo, la relación entre primos se encontraba en el peor momento pero, semanas después, parece que todo volvió a la normalidad e hicieron las paces.

Este sábado la tonadillera ha vuelto a los escenarios tras más de un año sin dar un concierto, la sobrinísima acompañó en todo momento a su tía y retrasmitió gran parte del concierto a través de las redes sociales. Kiko Rivera también se acordó de su madre durante el concierto y le dedicó un contradictorio mensaje desde su cuenta de Instagram: "Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás debe morir. Como madre y como persona ya es otra cosa. Disfruten del domingo".

Tras este mensaje, el Dj colgó en sus stories un meme de Julio Iglesias que decía "eres una pelota y lo sabes". Los colaboradores de El programa del verano apuntaron este lunes que ese mensaje podría ir dedicado a su prima Anabel por mostrar su apoyo a Isabel Pantoja. La colaboradora de Telecinco no recibió de buena gana los comentario de sus compañeros y les acusó de no contrastar las informaciones, ya que según ella el mensaje de Kiko no iba dirigido a ella.

Los tertulianos de la mañana han cogido el testigo y han respondido a su compañera, Pepe del Real ha sido de los más críticos y ha acusado a la colaboradora de estar enfadada porque los trabajadores de El programa de Ana Rosa han criticado el paso de su prometido por Supervivientes. "Empezamos a no defender a Omar y yo creo que Anabel le salieron gatitos en el estómago y lo que tiene que hacer es llevar los gatitos a Cantora, que su tía les de unas latitas de comida y que se tranquilice", ha comentado el periodista.

Beatriz Cortázar ha argumentado que Anabel se encuentra en una situación muy complicada en medio de la disputa entre madre e hijo y que no quiere posicionarse del lado de ninguno, "y en vez de arremeter contra su primo, pues lo hace contra los periodistas de la mañana", ha añadido. Marta Riesco ha defendido que esta información es imposible de contrastar y que solo se trata de la opinión personal de los colaboradores.