Esparza advierte del "deterioro" de Navarra en una legislatura marcada por el "pacto vergonzante" con EH Bildu

En una rueda de prensa, Esparza ha resumido la actual legislatura en "más Bildu y menos Navarra, más Sanchísmo y menos liderazgo, más deterioro y menos progreso". Y ha afirmado que el actual "deterioro" de la Comunidad foral se debe a la "falta de liderazgo" de María Chivite que "ha aceptado las imposiciones de EH Bildu y Geroa Bai para ser presidenta"; y también a su "seguidismo absoluto de Madrid".

"Se está conformando con lo que Pedro Sánchez nos quiera dar, sin exigirle ni defender Navarra", ha reprochado. "Chivite es una réplica de Pedro Sánchez y de sus políticas, por lo tanto es una réplica de su falta de credibilidad y de su sometimiento a los independentistas para ocupar el sillón", ha añadido.

Asimismo, ha señalado las "diferencias" entre los socios del Gobierno que "están frenando muchas iniciativas" como el decreto del euskera, el mapa local, la financiación de las entidades locales, el TAV o el Canal de Navarra, ha enumerado.

Por otro lado, ha censurado que "no escuchan absolutamente nada, no buscan la colaboración con el principal partido de Navarra, han despreciado nuestras iniciativas y nuestra mano tendida". En esta línea, ha afeado que "rechazó nuestra propuesta de aprobarle los Presupuestos de 2021" y de "darle estabilidad" hasta 2023 con la condición de que "no estuvieran las políticas radicales de EH Bildu", pero "no quiso".

A pesar de ello, ha remarcado que "vamos seguir tendiendo la mano a este Gobierno; quedan dos años que son fundamentales para revertir esta situación". Al respecto, ha destacado que "si se separa de sus socios, si se separa de esa sumisión permanente a lo que diga Pedro Sánchez, si ponen en marcha de una vez políticas propias que defiendan los intereses de todos los navarros, si aprovecha el régimen foral para fortalecer Navarra; desde luego podrá contar con nosotros".

El portavoz de Navarra Suma ha asegurado que "son muchos los navarros que votaron al PSN pero que cada día se sienten más decepcionados, porque se sienten engañados y traicionados, y saben que somos la única alternativa a este actual Gobierno" y a sus "políticas nacionalistas".

