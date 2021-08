Cvirus.- El Ayuntamiento de Antequera suspende la Feria de Agosto

Barón, que ha hecho balance del ciclo de actividades culturales veraniegas '+ Cerca de Ti', ha indicado que debido a la ralentización en la evolución de la pandemia de COVID-19 se ha decidido que no haya ni atracciones infantiles en el recinto ferial ni los conciertos previstos a realizar en la Plaza de Toros y que ya estaban cerrados y apalabrados a falta de una última confirmación.

Así, ha indicado que finalmente no se ha podido producir "debido a la evolución que está teniendo la pandemia, alejada de las previsiones que nosotros teníamos respecto a los antecedentes de meses y semanas anteriores".

"La pandemia nos está diciendo que no, que las circunstancias y las perspectivas son que los días de feria no vamos a dejar de estar en el nivel 3 y en dicha escala las recomendaciones son no hacer este tipo de eventos, aunque se pueden hacer con otras determinadas circunstancias", ha recordado el alcalde.

Ha agregado que "las actuales circunstancias son tan absolutamente restrictivas que no merece la pena continuar con una ilusión que teníamos de celebrar actividades en Feria si hubiéramos estado en el nivel 1 o en el nivel 2 como mucho. El distrito sanitario y el conjunto de la provincia está en nivel 3".

Barón ha reconocido que "nuestra responsabilidad en este caso era trabajar como lo hemos hecho para organizar la feria y tenerlo todo previsto, pero llegados a hoy, por responsabilidad, decidimos en este caso que lo mejor es suspender la Feria".

"Vamos a seguir haciendo Cultura e invirtiendo en Cultura", ha agregado, por otro lado, Barón, al tiempo que ha confirmado que se va a extender el compromiso social del Ayuntamiento a través de un nuevo aumento del Bono Social Eléctrico y, en septiembre, una dotación extraordinaria al Comedor Social de Antequera que regenta la Asociación Casas de Asís "puesto que son muchas las personas que necesitan la asistencia que les ofrece este comedor y es por ello por lo que haremos una primera aportación complementada con otra segunda en los meses de octubre o noviembre de cara ya a la campaña de Navidad".

FESTEJOS TAURINOS

En relación con los festejos taurinos previstos para los días 21 y 22 de agosto, el alcalde ha explicado que ha conversado con el empresario que promueve dichos espectáculos, Jorge Buendía, explicándole al respecto que "está barajando varios escenarios", no habiendo aún tomado decisión alguna al respecto.

"Ni el alcalde ni la teniente de alcalde de Cultura decide si hay o no toros; esto le corresponde al empresario que es el que arriesga su dinero, su patrimonio y su credibilidad, comunicando lo que tenga que comunicar en los próximos días dependiendo de las circunstancias", ha aclarado

'ANTEQUERA, + CERCA DE TI'

Por otro lado, en relación Barón y Melero han mostrado su satisfacción por el desarrollo del ciclo de actividades culturales veraniegas organizadas por el Área de Cultura y en las que se han contabilizado una asistencia de 4.187 personas hasta el momento.

Todo ello, en formatos reducidos con aforos controlados al aire libre tanto en el patio de caballos de la Plaza de Toros como en el patio del Ayuntamiento de Antequera a través de actividades de teatro, música o baile, contando también con las exposiciones albergadas en la sala Antonio Montiel del Ayuntamiento, tanto la de guitarras artísticas como la actual de trajes de flamenca.

"Hemos podido disfrutar de un verano cultural variado, y así continuamos haciéndolo con la exposición de Patro Flamenca. 20 actividades en las que han disfrutado de ellas más de 4.000 personas, empleándose a 136 personas y participando 12 empresas, de las que 10 son de Antequera", ha concluido Melero.